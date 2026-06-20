Colombia y su historia con África: un duelo que vuelve a escena ante Congo

La Selección Colombia afrontará este martes, desde las 9:00 p.m. (hora nuestra), uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Congo en su segunda presentación del torneo. Más allá de la relevancia inmediata que tiene el encuentro para las aspiraciones de clasificación de la Tricolor, el partido representa un nuevo capítulo en una larga historia de enfrentamientos entre Colombia y selecciones africanas.

Aunque será la primera vez que el conjunto cafetero se mida oficialmente a este país en una Copa del Mundo, el fútbol nacional posee una amplia experiencia frente a rivales de ese continente. A lo largo de las últimas décadas, los equipos africanos han aparecido de manera recurrente en el camino de Colombia, tanto en partidos amistosos como en competiciones oficiales, convirtiéndose en rivales habituales en diferentes generaciones de futbolistas.

El primer antecedente entre Colombia y un seleccionado africano se remonta a la preparación para el Mundial de Italia 1990. Bajo la dirección técnica de Francisco “Pacho” Maturana, la Tricolor enfrentó a Egipto en un compromiso amistoso que terminó igualado 1-1. A partir de ese momento, Colombia comenzó a construir una extensa estadística frente a esos representativos. Los rivales han incluido también a Liberia, Sudáfrica, Marruecos, Senegal, Camerún, Túnez, Nigeria, Argelia y ahora Congo.

Durante años, el balance fue ampliamente favorable para la selección nacional. Inicialmente se registraban ocho victorias, cinco empates y dos derrotas, siendo las caídas más recordadas la sufrida ante Sudáfrica por 2-1 en la preparación del equipo africano para el Mundial de 2010 y la derrota 3-0 frente a Argelia en 2019.

Posteriormente, considerando todos los enfrentamientos oficiales y amistosos acumulados hasta la actualidad, Colombia suma un total de 20 partidos frente a selecciones africanas, con un balance de 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Con 27 goles anotados y 15 recibidos.

Estas cifras representan una efectividad cercana al 63,3%, lo que evidencia una clara superioridad histórica de la Tricolor frente a ellos.

Último antecedente es amargo

La última ocasión en que Colombia se enfrentó a un equipo africano ocurrió el 15 de octubre de 2019. Aquel día, el elenco dirigido por Carlos Queiroz cayó contundentemente por 3-0 ante Argelia en un duelo amistoso que dejó múltiples cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo del conjunto cafetero.

Esa derrota permanece como el antecedente más reciente frente a estos rivales y sirve como recordatorio de que, pese a las estadísticas favorables, los equipos de ese continente han elevado considerablemente su nivel competitivo en los últimos años.

A Egipto lo ha enfrentado dos veces. Además del empate 1-1 previo a Italia 1990, Colombia volvió a desafiarlo en 2018 durante la preparación para el Mundial de Rusia. El resultado fue nuevamente una igualdad.

Historia repetida en mundiales

Existe una coincidencia llamativa en la trayectoria mundialista de Colombia: en la mayoría de sus participaciones recientes, la Tricolor ha tenido que enfrentarse a una selección africana.

En Italia 1990, después de superar la fase de grupos, Colombia se encontró con Camerún. El encuentro parecía encaminado a la prórroga hasta que Roger Milla aprovechó un error del arquero José René Higuita para marcar uno de los goles más recordados de los Mundiales.

La derrota por 2-1 significó la eliminación colombiana, pero también dejó una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol nacional.

En Francia 1998, Colombia consiguió su única victoria del torneo al derrotar 1-0 al combinado de Túnez. El gol fue obra de Léider Preciado y representó además la única anotación colombiana en aquella Copa del Mundo.

La generación liderada por James Rodríguez tuvo una actuación memorable en Brasil 2014. En la segunda fecha de la fase de grupos, Colombia derrotó 2-0 a Costa de Marfil gracias a los goles de James y Juan Fernando Quintero. Ese triunfo fue fundamental para consolidar la clasificación a los octavos de final.

Cuatro años más tarde, en 2018, Colombia volvió a cruzarse con un rival africano. En la última fecha de la fase de grupos, la selección nacional derrotó 1-0 a Senegal con un cabezazo de Yerry Mina. La victoria permitió al equipo clasificarse a los octavos de final como líder de su grupo.