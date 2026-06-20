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Colombia y su historia con África: un duelo que vuelve a escena ante Congo

Colombia afrontará este martes un desafío clave en el Mundial 2026 frente al Congo, un rival que ya sorprendió al empatar con Portugal y que pondrá a prueba el historial favorable de la Tricolor ante las selecciones africanas.

  • Luis Díaz será uno de los hombres más referenciados por los congoleños, pero puede ser fundamental con su técnica y talento. FOTOs Juan antonio sánchez y getty
    Luis Díaz será uno de los hombres más referenciados por los congoleños, pero puede ser fundamental con su técnica y talento. FOTOs Juan antonio sánchez y getty
  • Colombia y su historia con África: un duelo que vuelve a escena ante Congo
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 37 minutos
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La Selección Colombia afrontará este martes, desde las 9:00 p.m. (hora nuestra), uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Congo en su segunda presentación del torneo. Más allá de la relevancia inmediata que tiene el encuentro para las aspiraciones de clasificación de la Tricolor, el partido representa un nuevo capítulo en una larga historia de enfrentamientos entre Colombia y selecciones africanas.

Aunque será la primera vez que el conjunto cafetero se mida oficialmente a este país en una Copa del Mundo, el fútbol nacional posee una amplia experiencia frente a rivales de ese continente. A lo largo de las últimas décadas, los equipos africanos han aparecido de manera recurrente en el camino de Colombia, tanto en partidos amistosos como en competiciones oficiales, convirtiéndose en rivales habituales en diferentes generaciones de futbolistas.

El primer antecedente entre Colombia y un seleccionado africano se remonta a la preparación para el Mundial de Italia 1990. Bajo la dirección técnica de Francisco “Pacho” Maturana, la Tricolor enfrentó a Egipto en un compromiso amistoso que terminó igualado 1-1. A partir de ese momento, Colombia comenzó a construir una extensa estadística frente a esos representativos. Los rivales han incluido también a Liberia, Sudáfrica, Marruecos, Senegal, Camerún, Túnez, Nigeria, Argelia y ahora Congo.

Durante años, el balance fue ampliamente favorable para la selección nacional. Inicialmente se registraban ocho victorias, cinco empates y dos derrotas, siendo las caídas más recordadas la sufrida ante Sudáfrica por 2-1 en la preparación del equipo africano para el Mundial de 2010 y la derrota 3-0 frente a Argelia en 2019.

Posteriormente, considerando todos los enfrentamientos oficiales y amistosos acumulados hasta la actualidad, Colombia suma un total de 20 partidos frente a selecciones africanas, con un balance de 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Con 27 goles anotados y 15 recibidos.

Estas cifras representan una efectividad cercana al 63,3%, lo que evidencia una clara superioridad histórica de la Tricolor frente a ellos.

Último antecedente es amargo

La última ocasión en que Colombia se enfrentó a un equipo africano ocurrió el 15 de octubre de 2019. Aquel día, el elenco dirigido por Carlos Queiroz cayó contundentemente por 3-0 ante Argelia en un duelo amistoso que dejó múltiples cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo del conjunto cafetero.

Esa derrota permanece como el antecedente más reciente frente a estos rivales y sirve como recordatorio de que, pese a las estadísticas favorables, los equipos de ese continente han elevado considerablemente su nivel competitivo en los últimos años.

A Egipto lo ha enfrentado dos veces. Además del empate 1-1 previo a Italia 1990, Colombia volvió a desafiarlo en 2018 durante la preparación para el Mundial de Rusia. El resultado fue nuevamente una igualdad.

Historia repetida en mundiales

Existe una coincidencia llamativa en la trayectoria mundialista de Colombia: en la mayoría de sus participaciones recientes, la Tricolor ha tenido que enfrentarse a una selección africana.

En Italia 1990, después de superar la fase de grupos, Colombia se encontró con Camerún. El encuentro parecía encaminado a la prórroga hasta que Roger Milla aprovechó un error del arquero José René Higuita para marcar uno de los goles más recordados de los Mundiales.

La derrota por 2-1 significó la eliminación colombiana, pero también dejó una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol nacional.

En Francia 1998, Colombia consiguió su única victoria del torneo al derrotar 1-0 al combinado de Túnez. El gol fue obra de Léider Preciado y representó además la única anotación colombiana en aquella Copa del Mundo.

La generación liderada por James Rodríguez tuvo una actuación memorable en Brasil 2014. En la segunda fecha de la fase de grupos, Colombia derrotó 2-0 a Costa de Marfil gracias a los goles de James y Juan Fernando Quintero. Ese triunfo fue fundamental para consolidar la clasificación a los octavos de final.

Cuatro años más tarde, en 2018, Colombia volvió a cruzarse con un rival africano. En la última fecha de la fase de grupos, la selección nacional derrotó 1-0 a Senegal con un cabezazo de Yerry Mina. La victoria permitió al equipo clasificarse a los octavos de final como líder de su grupo.

Camerún y un triste recuerdo

Pero la relación entre Colombia y África no se limita a los mundiales. En la Copa Confederaciones de 2003, disputada en Francia, Colombia participó como ganadora de la América tras conquistar la Copa América de 2001.

La Tricolor alcanzó las semifinales, donde enfrentó nuevamente a Camerún.

El conjunto africano ganó por 1-0, pero aquel partido quedó marcado por un hecho mucho más trascendental que el resultado: el fallecimiento del mediocampista camerunés Marc-Vivien Foé, quien sufrió un colapso durante el encuentro.

La tragedia conmocionó al fútbol mundial y convirtió ese compromiso en uno de los más recordados de la historia de la competición.

Congo es de cuidado

Aunque en el papel no aparece entre las selecciones más poderosas del torneo, ya dejó una señal de advertencia tras conseguir un empate 1-1 frente a Portugal, una de las grandes candidatas.

Ese resultado obliga a Colombia a preparar cuidadosamente un partido que podría definir la clasificación. A diferencia de Uzbekistán, que utilizó una estructura 5-2-3, Congo se caracteriza por emplear un esquema 5-3-2. Se trata de un sistema que privilegia el orden defensivo y la ocupación de espacios centrales.

Cuando pierde el balón, el conjunto africano se repliega en un bloque bajo, cerrando los carriles interiores y dificultando enormemente la circulación rival por el centro del campo.

Su organización defensiva forma una especie de pentágono en la mitad de la cancha, generando superioridad numérica en las zonas interiores. Precisamente por esta razón, el Congo suele obligar a sus adversarios a jugar por las bandas.

Cómo debería jugar Colombia

El análisis táctico apunta a que Néstor Lorenzo mantendría un esquema 4-3-3.

La posible nómina inicialista sería con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Kevin Castaño o Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

La clave estará en explotar los espacios exteriores.

Debido a la acumulación de jugadores congoleños por el centro, Colombia necesitará utilizar constantemente las bandas, aprovechando las proyecciones de Muñoz y Mojica.

La intención será generar superioridades numéricas de dos contra uno sobre los carrileros rivales.

Si Lorenzo se decide por Luis Suárez como el 9, el delantero no será necesariamente el protagonista goleador, pero sí podría desempeñar un papel fundamental. Ante una línea de tres centrales, la misión principal de Suárez es fijar las marcas rivales y arrastrar a los defensores.

Eso abriría espacios para las llegadas desde segunda línea de Luis Díaz, Jhon Arias y Daniel Muñoz, quien abrió la victoria en la primera fecha.

El peligro congoleño se concentra en tres aspectos: Las transiciones rápidas, el juego aéreo y los remates de media distancia.

Congo no duda en disparar desde fuera del área. Es un equipo que finaliza rápidamente las jugadas y aprovecha cualquier espacio para rematar al arco.

La voz de los protagonistas

En diálogo con este diario, el defensor de Cruz Azul, Willer Ditta, destacó la importancia de pasar rápidamente la página tras el triunfo inicial. “Para muchos de nosotros es nuestro primer Mundial, la carga emocional es altísima, pero el grupo está muy unido y con la responsabilidad de que tenemos que salir a conseguir los tres puntos”.

Además, resaltó las características del próximo rival: “Vamos partido a partido. Lo más importante es pensar en Congo. Es un equipo muy físico, fuerte, que pelea hasta el último minuto”.

El mediocampista Kevin Castaño insistió en la necesidad de mantener la misma actitud mostrada en el debut. “El equipo debe tener humildad y trabajar cada partido que se viene”. También envió un mensaje a los aficionados colombianos.

“Que sigan apoyando. Somos más de 50 millones y tenemos que estar juntos porque esto es de todos”.

El delantero Luis Suárez advirtió sobre el peligro del rival africano. “Cualquier pestañeo lo puede dejar a uno afuera y el partido frente a Congo puede ser muy similar; es un equipo que se repliega bien atrás y con cuyas transiciones hay que tener mucho cuidado”.

El central Dávinson Sánchez dejó claro que no existe ningún margen para la confianza excesiva. “En el primer partido se sufrió un poco más de lo que se pensaba, pero es el Mundial; están los mejores del mundo”.

Sobre Congo fue especialmente enfático: “Es una selección jodidísima, súper complicada. Cada vez son más internacionales, más técnicos y saben a qué van a los Mundiales. Por más que sean debutantes, vienen a lo mismo”.

Asimismo, agradeció el respaldo constante de la afición. “El colombiano está en todos lados y se le agradece porque nos hace sentir siempre el apoyo”.

La historia favorece ampliamente a Colombia cuando enfrenta a selecciones africanas. Los números muestran un balance positivo y varios recuerdos importantes en los Mundiales. Sin embargo, Congo representa un desafío completamente distinto a cualquier antecedente estadístico y exige máxima precaución.

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