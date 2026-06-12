Prográmese: Catar se enfrenta a Suiza este sábado en Santa Clara, por el Grupo B del Mundial

Este sábado Catar se medirá a Suiza, por el Grupo B, en el estadio Bahía de San Francisco, de Santa Clara, en Estados Unidos.

En Colombia, el compromiso se podrá observar a través de Win Sport, DAZN y DGO a partir de las 2:00 de la tarde, hora de nuestro país.

Será un día especial para el técnico Julen Lopetegui, del combinado catarí, quien se medirá, ocho años después, un 13 de junio –la misma fecha que cuando fue destituido como seleccionador de España– poco antes de entrar en acción en Rusia 2018.

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Ahora, el estratega español, de 59 años de edad, consiguió el gran objetivo con Catar y selló su clasificación para la fase final de un Mundial, en Estados Unidos, México y Canadá 2026.