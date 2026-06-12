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Prográmese: Catar se enfrenta a Suiza este sábado en Santa Clara, por el Grupo B del Mundial

El partido previsto para las 2:00 de la tarde tiene a los europeos como los favoritos.

  • Catar debuta en el Mundial de Norteamérica ante Suiza, que es la favorita del Grupo B. Los cataríes llegan a su segunda cita mundialista tras ser anfitriones hace cuatro años. FOTO Getty
    Catar debuta en el Mundial de Norteamérica ante Suiza, que es la favorita del Grupo B. Los cataríes llegan a su segunda cita mundialista tras ser anfitriones hace cuatro años. FOTO Getty
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 60 minutos
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Este sábado Catar se medirá a Suiza, por el Grupo B, en el estadio Bahía de San Francisco, de Santa Clara, en Estados Unidos.

En Colombia, el compromiso se podrá observar a través de Win Sport, DAZN y DGO a partir de las 2:00 de la tarde, hora de nuestro país.

Será un día especial para el técnico Julen Lopetegui, del combinado catarí, quien se medirá, ocho años después, un 13 de junio –la misma fecha que cuando fue destituido como seleccionador de España– poco antes de entrar en acción en Rusia 2018.

También le puede interesar: Canadá empató con Bosnia (1-1) en el duelo inaugural del Mundial en Toronto

Ahora, el estratega español, de 59 años de edad, consiguió el gran objetivo con Catar y selló su clasificación para la fase final de un Mundial, en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los ‘Al-Annabi’ quedaron encuadrados en el Grupo B junto a Bosnia-Herzegovina y Canadá, que ya debutaron con empate 1-1, en Toronto, en el duelo inaugural de la segunda sede del Mundial de Norteamérica.

, el primero logrando la clasificación en el campo de juego y no como anfitrión, como le pasó hace cuatro años.

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Al Mundial de Norteamérica llega con dos victorias en sus últimos quince partidos contra selecciones europeas (cinco empates y ocho derrotas), todos los duelos disputados fuera de su país.

Miro al partido de Suiza con la idea de ser lo más competitivo posible contra un rival que creo que va a ser una de las grandes sorpresas del Mundial”, dijo en rueda de prensa Lopetegui.

Suiza, por su parte, tiene rótulo de favorito en su grupo, luego de avanzar hasta los cuartos de final de la Euro 2020.

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Los medios internacionales destacan que Suiza, con Murat Yakin al mando, apuesta por una sólida defensa y transiciones rápidas, destacando la versatilidad de Granit Xhaka y el incisivo Breel Embolo.

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