Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: prográmese con los días, fechas y horarios de los partidos

El Estadio Azteca de la Ciudad de México será el escenario donde la Selección Colombia Masculina de Mayores iniciará su aventura en la Copa del Mundo 2026, que por primera vez se llevará a cabo en tres países que son Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó emparejado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, esta última clasificada tras ganar el repechaje intercontinental. La ‘Tricolor’ buscará su clasificación en un torneo que se estrena con un formato de 48 selecciones.

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