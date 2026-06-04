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Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: prográmese con los días, fechas y horarios de los partidos

La Fifa y FCF ratificaron el calendario de la ‘Tricolor’ dentro del Grupo K, el cual iniciará sus acciones en México y cerrará su participación de primera fase en EE. UU., enfrentando a Portugal, Uzbekistán y Congo.

  • La Selección Colombia ya tiene trazada su hoja de ruta para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La Selección Colombia ya tiene trazada su hoja de ruta para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  • Con la mirada puesta en el 17 de junio, la Selección Colombia ya tiene definido su plan de acción para el regreso a una Copa del Mundo en donde enfrentará a Uzbekistán, el Congo y la Portugal de Cristiano Ronaldo. FOTO: Getty y SSTOCK
    Con la mirada puesta en el 17 de junio, la Selección Colombia ya tiene definido su plan de acción para el regreso a una Copa del Mundo en donde enfrentará a Uzbekistán, el Congo y la Portugal de Cristiano Ronaldo. FOTO: Getty y SSTOCK
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El Estadio Azteca de la Ciudad de México será el escenario donde la Selección Colombia Masculina de Mayores iniciará su aventura en la Copa del Mundo 2026, que por primera vez se llevará a cabo en tres países que son Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó emparejado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, esta última clasificada tras ganar el repechaje intercontinental. La ‘Tricolor’ buscará su clasificación en un torneo que se estrena con un formato de 48 selecciones.

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Con la mirada puesta en el 17 de junio, la Selección Colombia ya tiene definido su plan de acción para el regreso a una Copa del Mundo en donde enfrentará a Uzbekistán, el Congo y la Portugal de Cristiano Ronaldo. FOTO: Getty y SSTOCK
Con la mirada puesta en el 17 de junio, la Selección Colombia ya tiene definido su plan de acción para el regreso a una Copa del Mundo en donde enfrentará a Uzbekistán, el Congo y la Portugal de Cristiano Ronaldo. FOTO: Getty y SSTOCK

El cronograma oficial emitido por la Fifa y la Federación Colombiana de Fútbol estableció que el combinado nacional concentrará sus dos primeros compromisos en territorio mexicano, para luego cerrar la fase de grupos en los Estados Unidos.

Sin embargo, antes de actuar en la cita orbital, el seleccionado colombiano jugará su último partido amistoso de preparación para la competencia frente a Jordania el próximo domingo 7 de junio (6:00 p.m.) en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

El calendario de la ‘Tricolor’ en el Grupo K

La agenda cronológica del equipo colombiano en la primera fase del certamen mundialista se disputará de la siguiente manera:

Colombia vs. Uzbekistán

- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026.

- Hora de Colombia: 9:00 p. m.

- Estadio: Estadio Azteca.

- Sede: Ciudad de México, México.

Colombia vs. República Democrática del Congo

- Fecha: Martes, 23 de junio de 2026.

- Hora de Colombia: 9:00 p. m.

- Estadio: Estadio de Chivas (Akron).

- Sede: Guadalajara, México.

Colombia vs. Portugal

- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026.

- Hora de Colombia: 6:30 p. m.

- Estadio: Hard Rock Stadium.

- Sede: Miami, Estados Unidos.

Los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección Colombia entregó el pasado lunes 25 de mayo la lista oficial de los 26 futbolistas convocados para afrontar esta cita internacional, la cual se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, con dos novedades: Willer Ditta y el ‘Cucho’ Hernández

Arqueros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina.

Defensas: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Deiver Machado, Santiago Arias y Willer Ditta.

Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y James Rodríguez.

Delanteros: Luis Díaz, Jhon Córdoba, Luis Suárez, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Carlos Andrés Gómez.

También le puede interesar: La Selección Colombia emprende el viaje para el Mundial este jueves: ¿a qué horas y cuál es su itinerario?

Preguntas y respuestas

¿Cuándo juega Colombia su primer partido en el Mundial 2026?
El debut será el 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
¿A qué hora juega Colombia contra Portugal?
El partido está programado para el 27 de junio de 2026 a las 6:30 p.m. (hora colombiana) en Miami.
¿Dónde jugará Colombia la fase de grupos?
La Tricolor disputará sus dos primeros encuentros en México y el tercero en Estados Unidos.
¿Quiénes son los rivales de Colombia en el Mundial 2026?
Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo integran el Grupo K.

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