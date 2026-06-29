A las 12 del mediodía, Brasil se mide ante Japón por un cupo a octavos del Mundial

Tras reconciliarse con el arco en cero, la defensa de Brasil tendrá un duelo de exigencia el lunes en Houston en su primera salida a vida o muerte en el Mundial: el ataque de Japón, que ya ha dado muestras de saber tumbar gigantes.
Carlo Ancelotti luchará por el pase a los octavos de final ante uno de los únicos tres rivales que ha vencido a sus dirigidos en sus quince partidos en el cargo. En octubre pasado, los nipones remontaron un 2-0 en contra y se impusieron 3-2 en un amistoso en Tokio.
Mucha agua ha corrido desde entonces. Luego de cerrar la primera ronda invicto y en la cima del Grupo C, el entrenador italiano demostró su satisfacción por el nivel de su equipo, que aparentemente ha conseguido por fin el equilibrio que le hacía falta.
Esa derrota “fue una buena experiencia” para saber que enfrentamos “a un equipo muy competitivo”, consideró el DT de Brasil previo al partido.