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¡Eriza la piel! Así fue el banderazo de los colombianos en Guadalajara para respaldar a la Selección

Miles de aficionados llegaron hasta el hotel de concentración para demostrar el cariño y el acompañamiento que tiene la Tricolor antes del duelo ante República del Congo.

  • Los colombianos llegaron en gran cantidad hasta el hotel de concentración de la Selección en Guadalajara para respaldar a los dirigidos por Néstor Lorenzo en el tradicional banderazo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Los colombianos llegaron en gran cantidad hasta el hotel de concentración de la Selección en Guadalajara para respaldar a los dirigidos por Néstor Lorenzo en el tradicional banderazo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
  • ¡Eriza la piel! Así fue el banderazo de los colombianos en Guadalajara para respaldar a la Selección
  • ¡Eriza la piel! Así fue el banderazo de los colombianos en Guadalajara para respaldar a la Selección
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La gran marea amarilla esta vez llegó a Guadalajara, para respaldar a la Selección Colombia en el tradicional banderazo, frente al hotel de concentración de la Tricolor.

Los aficionados llegaron luciendo camisetas amarillas y azules, con las cuales invadieron las calles frente al hotel donde los dirigidos por Néstor Lorenzo están concentrados para realizar el banderazo de respaldo, en el que los cánticos retumbaron en la zona.

Vea además: El aviso de Dávinson y Mojica antes del desafío ante Congo: “Cada juego va a traer más dificultad”

Familias enteras se fueron uniendo para uno a uno llamar a los jugadores de la Selección que este martes se medirán a República del Congo en el estadio de Guadalajara, en la segunda salida de los cafeteros en el Mundial de Norteamérica.

Algunos no tienen boleta para el partido, pero quisieron aprovechar la ocasión para ir a alentar a la selección y buscar una foto o un autógrafo con sus ídolos.

Colombia, que es líder del Grupo K con tres unidades, tras la victoria 3-1 ante Uzbekistán, se medirá ante República del Congo que tiene un punto tras el empate ante Portugal y la ilusión de los aficionados, cuerpo técnico y jugadores es ganar para confirmarse como clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

El duelo ante Congo será a las 9:00 de la noche, hora de Colombia y se podrá ver en el país por la televisión abierta de Caraco y RCN, así como en las señales HD2 de ambos canales, sus apps y www.golcaracol.com.

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¡Eriza la piel! Así fue el banderazo de los colombianos en Guadalajara para respaldar a la Selección
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