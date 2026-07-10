Se acabó el invicto del arquero España: Bélgica le anotó gol a Unai Simón en partido por el paso a la semifinal

En uno de los duelos más esperados del Mundial, las selecciones de España y Bélgica se juegan 2-1 en el estadio de Los Ángeles en busca del segundo clasificado a la semifinal de la cita de Norteamérica.

Los españoles se fueron adelante en el marcador, con el tanto de Fabián Ruiz Peña a los 30 minutos, mientras que el empate llegó a través de Charles De Ketelaere, a los 41 minutos del primer tiempo, que de paso acabó con el récord de Unai Simón, quien no había recibido gol en el Mundial.

Al final, el arquero español sumó 650 minutos sin recibir gol en el Mundial de Norteamérica; era el único que no había recibido goles en el torneo, superando la marca absoluta que tenía el italiano Walter Zenga (517) en Copas del Mundo.