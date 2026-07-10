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Videos | España, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, venció a Bélgica y es semifinalista del Mundial

Lista la primera semifinal del Mundial: Francia se medirá a España, en Dallas, el martes 14 de julio.

  • España venció a Bélgica 2-1 y avanzó a la semifinal del Mundial de Norteamérica, el martes 14 de julio se medirá a Francia, por el paso a la final. FOTO GETTY
    España venció a Bélgica 2-1 y avanzó a la semifinal del Mundial de Norteamérica, el martes 14 de julio se medirá a Francia, por el paso a la final. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, España venció 2-1 a Bélgica y se clasificó a la semifinal del Mundial de Norteamérica, en la que se enfrentará a Francia el próximo martes, 14 de julio, en Dallas.

Los tantos del cuadro español llegaron a los minutos 30 y 88, con el salvador Merino, quien aprovechó la lesión de Thibaut Courtois (71’) para ingresar y anotar en los últimos minutos del juego para el 2-1. Por Bélgica había marcado Charles De Ketelaere, a los 41 minutos del primer tiempo.

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España, que hizo más por ganar el partido, logró el tanto que le dio la clasificación a los 88 minutos, muy cerca del final y tras luchar durante todo el compromiso, tratando de vencer al arquero Thibaut Courtois, quien salió a los 71 minutos por una molestia en su pierna izquierda.

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Al final, Merino fue el salvador, marcando en un rebote que dejó el arquero Senne Lammens, para ser el segundo clasificado a la semifinal del Mundial de Norteamérica y ahora se tendrá que medir a Francia, otro favorito al título, el martes 14 de julio en Dallas.

Es la segunda vez en la historia que España avanza a instancias de semifinales de la Copa Mundo y que su único título data de Sudáfrica 2010. En las dos ediciones anteriores se había quedado en octavos en Rusia 2018 y Catar 2022.

Hay que recordar que Francia llegó a la semifinal tras vencer 2-0 a Marruecos.

Preguntas y respuestas

¿Quién ganó el partido España vs Bélgica del Mundial 2026?
España ganó 2-1 a Bélgica y clasificó a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. Los goles españoles fueron anotados por Fabián Ruiz y Mikel Merino, mientras que Charles De Ketelaere descontó para el seleccionado belga
¿Por qué salió sustituido Thibaut Courtois ante España?
Thibaut Courtois fue sustituido en el minuto 71 debido a una molestia muscular en su pierna izquierda. Su salida obligó el ingreso del arquero Senne Lammens, quien otorgó el rebote aprovechado por España para marcar el gol del triunfo.
¿Cuándo y a qué hora juega España vs Francia la semifinal del Mundial?
La semifinal entre España y Francia se disputará el martes 14 de julio de 2026 en Dallas. Los horarios oficiales de transmisión televisiva para Colombia y Latinoamérica serán confirmados por la FIFA en las próximas horas.
¿Qué pasa si España le gana a Francia en las semifinales?
Si España derrota a Francia, clasificará directamente a la Gran Final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de la otra llave semifinal. El equipo perdedor jugará el partido por el tercer puesto del torneo

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