Él es Maurizio Mariani, el árbitro italiano de Colombia vs. RD Congo que le trae un mal recuerdo a Luis Díaz

La Fifa confirmó al colegiado italiano Maurizio Mariani como el árbitro central para el crucial encuentro entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K en el Mundial 2026.

Este partido, que será a las 9:00 p. m. (hora local de Colombia), el martes 23 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara, en México, contará con la experiencia del árbitro de 44 años que ya debutó en la Copa del Mundo en el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita.

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El juez de la confederación Uefa ya ha dirigido a jugadores colombianos en competencias de Europa, trayéndole a una de las figuras colombianas un amargo recuerdo. Esto ocurre con el extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz.

El antecedente entre los dos se remonta al 4 de noviembre de 2025, en un partido de la Uefa Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG. En esa ocasión, el guajiro brilló con un doblete; sin embargo, no todo fue alegría ese día.

En aquella oportunidad, el italiano intervino ante una fuerte entrada de Díaz sobre el lateral marroquí Achraf Hakimi. Inicialmente, el árbitro Mariani le mostró únicamente una tarjeta amarilla. Sin embargo, fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor. Tras el análisis, el colegiado cambió su decisión y le enseñó la roja directa.