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Él es Maurizio Mariani, el árbitro italiano de Colombia vs. RD Congo que le trae un mal recuerdo a Luis Díaz

El italiano de 44 años ya ha dirigido a colombianos en sus clubes en Europa. Sólo en una ocasión dirigió a la Selección Colombia.

  • Maurizio Mariani dirigirá su segundo partido en el Mundial 2026. Foto: AFP
    Maurizio Mariani dirigirá su segundo partido en el Mundial 2026. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 51 minutos
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La Fifa confirmó al colegiado italiano Maurizio Mariani como el árbitro central para el crucial encuentro entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K en el Mundial 2026.

Este partido, que será a las 9:00 p. m. (hora local de Colombia), el martes 23 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara, en México, contará con la experiencia del árbitro de 44 años que ya debutó en la Copa del Mundo en el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita.

Lea también: ¿James Rodríguez debe ser titular contra Congo? Así está el debate que divide a Colombia en el Mundial

El juez de la confederación Uefa ya ha dirigido a jugadores colombianos en competencias de Europa, trayéndole a una de las figuras colombianas un amargo recuerdo. Esto ocurre con el extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz.

El antecedente entre los dos se remonta al 4 de noviembre de 2025, en un partido de la Uefa Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG. En esa ocasión, el guajiro brilló con un doblete; sin embargo, no todo fue alegría ese día.

En aquella oportunidad, el italiano intervino ante una fuerte entrada de Díaz sobre el lateral marroquí Achraf Hakimi. Inicialmente, el árbitro Mariani le mostró únicamente una tarjeta amarilla. Sin embargo, fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor. Tras el análisis, el colegiado cambió su decisión y le enseñó la roja directa.

La entrada de Luis Díaz al lateral del PSG, Achraf Hakimi. Foto: Thomas Samson /AFP
La entrada de Luis Díaz al lateral del PSG, Achraf Hakimi. Foto: Thomas Samson /AFP

/$A/$AFP (Agencia France-Presse) / Carlos Mario Zapata

Debido a esta expulsión, el atacante guajiro recibió inicialmente una sanción de tres fechas. No obstante, tras una apelación presentada por el Bayern Múnich, la suspensión se redujo a dos partidos.

El historial de la Selección Colombia con el árbitro Mariani

Contrario al recuerdo individual de Díaz, el historial de Mariani dirigiendo a la Selección Colombia tiene un recuerdo positivo. El único antecedente oficial con el equipo nacional fue durante los cuartos de final de la Copa América 2024, donde el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo goleó 5-0 a Panamá.

También cuenta con la reciente experiencia de haber dirigido a los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, en la final de la Uefa Conference League 2025/2026, donde el Crystal Palace se coronó campeón.

Para el encuentro entre cafeteros y africanos, Mariani estará acompañado por los asistentes Daniele Bindoni y Alberto Tegoni de Italia, el cuarto hombre Juan Calderón, y el asistente de reserva Juan Carlos Mora, estos últimos de Costa Rica.

Siga leyendo: Colombia y su historia con África: un duelo que vuelve a escena ante Congo

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