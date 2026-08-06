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Equipo Anticorrupción de De la Espriella pone freno a contratación de última hora y anticipos por $9.000 millones en MinIgualdad

La notificación advierte que cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados.

  • Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella exige frenar contratación de última hora en el Ministerio de la Igualdad. FOTO: Colprensa
    Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella exige frenar contratación de última hora en el Ministerio de la Igualdad. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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El Equipo de Empalme Anticorrupción de Abelardo de la Espriella pidió congelar las contrataciones de personal de última hora en el Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad), entidad que se encuentra en proceso de liquidación.

La notificación fue dirigida al liquidador del Ministerio de Igualdad, Rafael Rodríguez Ortiz, y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, con el fin de que se suspendan los desembolsos y se revise un anticipo por 9.082 millones de pesos, al considerar que estas actuaciones excederían las facultades previstas en el Decreto 626 de 2026.

Equipo Anticorrupción de De la Espriella pone freno a contratación de última hora y anticipos por $9.000 millones en MinIgualdad

En ese sentido, se solicitó la suspensión inmediata de toda nueva vinculación de personal mediante empresas temporales o bolsas de empleo, así como el congelamiento de los anticipos, la nómina y los desembolsos del contrato EGA-033; ICD-008-2026, por 30.275 millones de pesos, suscrito con LABORANDO S.A.S. para la vinculación de 1.270 personas en misión.

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Según el Equipo de Empalme Anticorrupción, estas solicitudes se suman a una alerta fiscal de la Contraloría por un riesgo superior a 140.910 millones de pesos en contratos con LABORANDO S.A.S., así como a una indagación de la Procuraduría por contratos cercanos a 30.000 millones de pesos destinados, presuntamente, a burocracia en plena fase de liquidación.

Además, pidió la entrega del inventario contable y contractual completo para efectos de auditoría. La notificación también fue remitida con copia al presidente saliente, Gustavo Petro, así como a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Fiduprevisora y Fiducoldex.

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El Ministerio de la Igualdad y Equidad entró oficialmente en proceso de liquidación el 19 de junio de 2026, con la expedición del Decreto 626 de 2026, y se prevé que este concluya en junio de 2027.

Por su parte, Abelardo de la Espriella tomará posesión como presidente de la República este 7 de agosto de 2026, en una ceremonia que se realizará en Cali, específicamente en la Arena USC, un centro de eventos ubicado en la sede Pampalinda de la Universidad Santiago de Cali.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella pidió congelar las contrataciones en el Ministerio de la Igualdad?L
El Equipo de Empalme Anticorrupción solicitó suspender las contrataciones porque considera que algunas vinculaciones de personal y desembolsos realizados durante la liquidación del Ministerio podrían exceder las facultades establecidas en el Decreto 626 de 2026. También pidió revisar un anticipo de 9.082 millones de pesos y entregar la documentación contractual para auditoría.
¿Qué contrato del Ministerio de la Igualdad fue solicitado para ser congelado?
El equipo de empalme pidió congelar los anticipos, la nómina y los desembolsos del contrato EGA-033; ICD-008-2026, por 30.275 millones de pesos, suscrito con LABORANDO S.A.S. para la vinculación de 1.270 personas en misión mientras avanza la liquidación de la entidad.
¿Qué es el Decreto 626 de 2026 y qué relación tiene con el Ministerio de la Igualdad?
El Decreto 626 de 2026 es la norma que ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Según la noticia, el equipo de empalme sostiene que algunas actuaciones administrativas podrían exceder las facultades que ese decreto permite durante el proceso de liquidación.

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