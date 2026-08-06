Equipo Anticorrupción de De la Espriella pone freno a contratación de última hora y anticipos por $9.000 millones en MinIgualdad

El Equipo de Empalme Anticorrupción de Abelardo de la Espriella pidió congelar las contrataciones de personal de última hora en el Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad), entidad que se encuentra en proceso de liquidación.
La notificación fue dirigida al liquidador del Ministerio de Igualdad, Rafael Rodríguez Ortiz, y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, con el fin de que se suspendan los desembolsos y se revise un anticipo por 9.082 millones de pesos, al considerar que estas actuaciones excederían las facultades previstas en el Decreto 626 de 2026.