Petro romperá la tradición protocolaria y no condecorará a De La Espriella antes de la posesión

Antes de que Gustavo Petro abandone la Casa de Nariño y Abelardo De La Espriella asuma oficialmente el poder, una de las tradiciones más arraigadas de los relevos presidenciales en Colombia quedará por fuera del protocolo. Por primera vez en mucho tiempo, no se realizará la ceremonia en la que el jefe de Estado saliente impone a su sucesor las principales condecoraciones de la República.
La relación entre ambos mandatarios no ha sido la ideal desde la campaña de Abelardo. Sus posiciones completamente disímiles no han encontrado un punto de tregua, ni siquiera a un día de la posesión.
La ausencia de este encuentro no solo tiene una carga política y simbólica. También abre una discusión sobre el alcance de las normas que regulan estas distinciones honoríficas, pues varios de los decretos que las reglamentan establecen que deben ser entregadas al presidente electo antes de que tome posesión del cargo.
Le recomendamos leer: Cuatro años a bordo de sí mismo: crónica de la relación “tóxica” de Petro con el poder