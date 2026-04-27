El álbum del Mundial 2026 ya llegó y desata debate entre los coleccionistas

El lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026 por parte de Panini ya es una realidad, pero no ha llegado sin polémica. Aunque mantiene viva una tradición que apasiona a millones, el aumento en el número de láminas y el costo total han generado críticas entre los aficionados.
Uno de los cambios más notorios para esta edición es el salto en la cantidad total de laminas: 980, muy por encima de las 600 que solían componer colecciones anteriores. Este incremento responde a la ampliación del Mundial a 48 selecciones, lo que naturalmente exige mayor contenido.
Sin embargo, este crecimiento también impacta directamente en el bolsillo. Se estima que completar el álbum podría costar alrededor de $690.000, sin contar las láminas repetidas, un factor inevitable en este tipo de colecciones y que complica aún más la tarea, especialmente para los sectores con menor poder adquisitivo.