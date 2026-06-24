Thomas Greg denuncia a excandidato del Pacto Histórico por difundir desinformación sobre el escrutinio presidencial

Por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento, la empresa Thomas Greg & Sons (proveedor logístico de las elecciones) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Luis Guillermo Pérez, activista y excandidato del Pacto Histórico al Senado, al considerar que promovió una campaña de desinformación durante el escrutinio de las elecciones.
La acción judicial fue radicada por el abogado Mauricio Pava, en representación de la compañía. Pérez habría difundido en redes sociales acusaciones de fraude electoral sustentadas en interpretaciones erróneas o tergiversadas sobre el proceso de digitalización de los formularios E-14.