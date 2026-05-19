Procurador Eljach le pide a Petro que no use sus redes para hacer campaña política: “debe ser el máximo ejemplo de neutralidad”

El procurador Gregorio Eljach llamó la atención al presidente Gustavo Petro. Le dijo que no usara sus redes para hacer campaña política. No es el primer pronunciamiento en meses por parte de Eljach ante un primer mandatario que ha participado activamente en la campaña electoral. “Vengo a exhortar al señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego a que contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad en este momento tan importante para la paz de nuestra nación”, dijo el funcionario. Vale recordar que Petro ha hecho numerosas críticas al sistema electoral —con el que se eligió a este y otros cargos públicos— y ha dicho que reconocerá el resultado de las elecciones siempre y cuando “no haya fraude”. Entérese: Estas son las prohibiciones que Procuraduría les puso a funcionarios para elecciones

Los límites de la participación en política del jefe de Estado

Eljach también dijo que, aunque Petro podía defender sus resultados, no puede engancharse en temas de campaña: “Si bien es legítimo que defienda su obra de Gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”. Petro ha dicho cosas como “el pueblo va a decidir si se derrota la revolución o seguimos adelante” y se ha enfrentado en redes sociales con candidatos como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Lea también: Procuraduría creó grupo élite especializado en investigar casos de participación indebida en política A su vez, Eljach afirmó que “el presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público. Al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral”.

El debate de la Constituyente y los choques con el Pacto Histórico

La mención de la Constitución no pasa desapercibida, ya que el presidente Petro ha hecho de la Asamblea Nacional Constituyente, para cambiarla, una de sus principales banderas. Y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no se ha comprometido a no hacerla: dice que el escenario en el que no la haría sería si se logra un “acuerdo nacional”. El procurador Eljach ya ha criticado a Petro por participar en política. A finales de abril, en el congreso de Asofondos, dijo que Petro “se la pasa todo el día haciendo política” y agregó que cualquier eventual investigación de ese tipo “solo la puede hacer la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes”. Sin embargo, cualquier investigación contra el presidente no prosperaría en dicha Comisión, ya que está liderada por Gloria Arizabaleta y María Eugenia Lopera, congresistas aliadas de Petro.

La narrativa de fraude electoral y las disputas por el código fuente

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