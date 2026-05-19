Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Procurador Eljach le pide a Petro que no use sus redes para hacer campaña política: “debe ser el máximo ejemplo de neutralidad”

El procurador Gregorio Eljach insistió en decirle al presidente que el mayor garante de neutralidad es él, cosa que hasta el momento no ha cumplido.

  • Eljach fue ternado por Petro, pero es visto como alguien cercano a la clase política en general. Foto: Colprensa/Redes.
    Eljach fue ternado por Petro, pero es visto como alguien cercano a la clase política en general. Foto: Colprensa/Redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El procurador Gregorio Eljach llamó la atención al presidente Gustavo Petro. Le dijo que no usara sus redes para hacer campaña política. No es el primer pronunciamiento en meses por parte de Eljach ante un primer mandatario que ha participado activamente en la campaña electoral.

“Vengo a exhortar al señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego a que contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad en este momento tan importante para la paz de nuestra nación”, dijo el funcionario.

Vale recordar que Petro ha hecho numerosas críticas al sistema electoral —con el que se eligió a este y otros cargos públicos— y ha dicho que reconocerá el resultado de las elecciones siempre y cuando “no haya fraude”.

Entérese: Estas son las prohibiciones que Procuraduría les puso a funcionarios para elecciones

Los límites de la participación en política del jefe de Estado

Eljach también dijo que, aunque Petro podía defender sus resultados, no puede engancharse en temas de campaña:

“Si bien es legítimo que defienda su obra de Gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”.

Petro ha dicho cosas como “el pueblo va a decidir si se derrota la revolución o seguimos adelante” y se ha enfrentado en redes sociales con candidatos como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

Lea también: Procuraduría creó grupo élite especializado en investigar casos de participación indebida en política

A su vez, Eljach afirmó que “el presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público. Al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral”.

El debate de la Constituyente y los choques con el Pacto Histórico

La mención de la Constitución no pasa desapercibida, ya que el presidente Petro ha hecho de la Asamblea Nacional Constituyente, para cambiarla, una de sus principales banderas. Y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no se ha comprometido a no hacerla: dice que el escenario en el que no la haría sería si se logra un “acuerdo nacional”.

El procurador Eljach ya ha criticado a Petro por participar en política. A finales de abril, en el congreso de Asofondos, dijo que Petro “se la pasa todo el día haciendo política” y agregó que cualquier eventual investigación de ese tipo “solo la puede hacer la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes”.

Sin embargo, cualquier investigación contra el presidente no prosperaría en dicha Comisión, ya que está liderada por Gloria Arizabaleta y María Eugenia Lopera, congresistas aliadas de Petro.

La narrativa de fraude electoral y las disputas por el código fuente

Ahora bien, Eljach no es el único que le ha llamado la atención al primer mandatario. De hecho, ha habido fallos judiciales que le exigen desistir de su narrativa de fraude electoral. Sin embargo, él ha insistido con ella, a pesar de no presentar pruebas.

A finales de abril, cuestionó una intervención del registrador nacional Hernán Penagos, quien afirmó que “la entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática” y que “en Latinoamérica a nadie se le ocurre entregar o solicitar el código fuente”.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Penagos explicó que entregar este código es como entregar las llaves de la casa cuando está sola o las claves de la bóveda del Banco de la República.

Lea también: Gobierno Petro entregó $31 billones en contratos a dedo con cabildos, resguardos y juntas comunales, ¿qué dicen los entes de control?

Penagos también advirtió que los riesgos de vulnerabilidad y posibles ataques a ese código son altísimos. Entretanto, en uno de sus habituales mensajes extensos, Petro calificó esas declaraciones como falsas y sostuvo que, en el mundo, la mayoría de países no utilizan software con código fuente privado, sino que este es propiedad de los Estados.

El mandatario volvió a insistir —pese a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca— en que la Registraduría estaría incumpliendo la entrega de dicho software.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Puede el presidente Petro hacer campaña política?
No. La ley colombiana prohíbe que funcionarios usen su cargo o recursos oficiales para intervenir en campañas electorales.
¿Qué dijo el procurador Gregorio Eljach?
Exhortó al presidente a no usar redes sociales ni su cargo para hacer proselitismo político.
¿Por qué hay polémica entre el Gobierno Nacional y la Registraduría por el código fuente?
El presidente Petro insiste en que la Registraduría debe liberar el software de escrutinio. Sin embargo, el registrador Hernán Penagos advirtió que entregar el código fuente es un gravísimo riesgo de seguridad nacional comparable a entregar las claves de la bóveda del Banco de la República.
Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Política
Partidos políticos
Presidencia
Procuraduría
Registraduría Nacional del Estado Civil
Gobierno Nacional
Elecciones 2026
Colombia
Gustavo Petro
Hernán Penagos
Gregorio Eljach
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos