No se embale: en estas fechas coma rico en Marinilla

Marinilla presentó oficialmente la cuarta versión de “Marinilla al Plato 2026”, festival gastronómico que se realizará entre el 26 de junio y el 5 de julio.

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El lanzamiento se llevó a cabo este 19 de mayo con la participación de medios de comunicación y representantes del sector gastronómico. Durante la jornada, la Administración Municipal dio a conocer las principales actividades y objetivos de esta nueva edición.

Según la Alcaldía, el festival pretende convertir al municipio en un destino gastronómico a nivel regional y nacional, mediante la participación de restaurantes, cocineros, emprendedores y portadores de tradición vinculados a la preparación de alimentos y experiencias culinarias.