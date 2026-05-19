Ecopetrol avanza en clúster eólico de La Guajira: compró 49% de dos proyectos por US$25,5 millones

Ecopetrol anunció el cierre de la adquisición del 49% de participación en dos proyectos eólicos ubicados en La Guajira, como parte del acuerdo de inversión firmado con AES Colombia en abril de 2025.
La operación corresponde a los proyectos JK1 y JK2, que hacen parte del clúster eólico Jemeiwaa Ka’I, y tuvo un valor aproximado de US$25,5 millones. Según informó la compañía, ya se cumplieron las condiciones precedentes y los requisitos legales necesarios para avanzar con esta etapa de la inversión.