Consejo de Estado ordena a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de movimientos políticos, al concluir que el mandatario incumplió las “restricciones de neutralidad política que cobijan a los servidores públicos”.
La decisión, adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, revocó un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y marcó un límite a la utilización de escenarios institucionales y redes sociales con fines proselitistas.
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La sentencia responde a una Acción de Cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia), que demandó tanto al presidente como al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Según la organización, desde cuentas personales en redes sociales y espacios oficiales del Gobierno se venía desarrollando una estrategia “reiterada y sistemática” de promoción política del proyecto del Pacto Histórico y de descalificación de sectores de oposición, en medio del ambiente electoral.