Así fue el primer TikTok Live Premiere de Paul McCartney

Paul McCartney tiene 83 años (está próximo a cumplir 84) y fue el primer artista en hacer un TikTok Live Premiere, esta es una serie de eventos que organiza la red TikTok para los nombres más relevantes en la industria del entretenimiento. “La sesión de preguntas y respuestas en TikTok Live ofrecerá a los fans información exclusiva de Paul McCartney mientras analiza su próximo álbum y el proceso de creación de sus canciones”, prometió TikTok al anunciar este en vivo. El evento se realizó este miércoles 27 de mayo y allí Paul McCartney profundizó en la inspiración y la creación de canciones detrás del nuevo álbum The Boys of Dungeon, que sale este viernes 29 de mayo, y respondió a las preguntas enviadas por la comunidad global de TikTok.

♬ original sound - Paul McCartney @paulmccartney Step right up and take a look, see what you can find, all my life’s an open book, come inside my mind 🐦‍⬛ The Boys of Dungeon Lane is yours this Friday 💽 #theboysofdungeonlane

Este disco es el nuevo álbum en solitario de Paul, el primero en más de cinco años y su proyecto más introspectivo hasta la fecha. “A través de la creación de canciones profundamente personales, el álbum retoma los años formativos que moldearon no solo su vida, sino también los cimientos de la cultura popular moderna, reflexionando sobre los recuerdos infantiles de la posguerra en Liverpool, la familia, los amigos y los años antes de que el mundo se enterara de la Beatlemanía”, dice la reseña de TikTok que confirma que el exBeatle tiene más de 1,2 millones de seguidores. En medio del live, la gente le preguntó si era una persona feliz, cuáles eran sus zapatos favoritos y hasta por qué era tan apuesto. Preguntas que McCartney respondió con gracia y buen humor. Le puede interesar: Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 McCartney adelantó canciones del disco como: Come inside, la que le da el nombre al disco The Boys of Dungeon Lane y Down South. Al live se unieron cerca de 500.000 personas. McCartney contó que constantemente hace videollamadas con Ringo Starr y que vive chateando con él, y que uno de los momentos más inolvidables en su vida como Beatle fue el famoso Rooftop Concert (el concierto de la azotea) de 1969. Hubo tiempo además para tocar la guitarra, mostrar un par de acordes y hasta afirmar que en una de las canciones nuevas hay un acorde que aún no sabe cuál es, generando interacción con el público.

¿Qué son los TikTok Live?

TikTok Live es la función de la plataforma que permite a los creadores transmitir video en tiempo real. Este en vivo de Paul McCartney dio inicio a los TikTok Live Premiere, “la nueva serie de eventos de TikTok Live diseñada como el destino definitivo para los nombres más importantes del mundo en música, cine, deportes y entretenimiento para lanzar momentos culturales decisivos a través de experiencias exclusivas de TikTok Live. La serie transforma las transmisiones en vivo de emisiones únicas en eventos globales imprescindibles, donde el talento icónico se conecta directamente con la comunidad global de TikTok. TikTok LIVE se ha convertido en un espacio poderoso que convierte a los espectadores en participantes activos, creando experiencias compartidas en las que las comunidades no solo observan cómo se desarrolla”, explicaron desde esta red.

¿Qué se sabe del nuevo disco de Paul McCartney?