De la Espriella, Milei, Noboa y Bukele: ¿Por qué los ‘outsiders’ están dominando las elecciones en Latinoamérica?

La segunda vuelta presidencial en Colombia dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, un abogado penalista de 47 años que no ha tenido trayectoria en cargos públicos y que en esta campaña priorizó un discurso rechazando la política tradicional. Bajo la figura de aquel outsider, el litigante se hizo popular entre los colombianos y pese a rechazar públicamente el apoyo de algunos partidos políticos, logró las mayorías tanto en la primera como en la segunda vuelta. Lea también: Abelardo De la Espriella, el litigante costeño que se convirtió en ganador de las elecciones presidenciales En sus discursos se describió como alguien de los “nunca” haciendo alusión a que no ha recibido plata del Estado y no ha ocupado cargos en el ejecutivo o legislativo,...