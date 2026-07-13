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¿Es docente en Medellín? Así puede postularse a la 69 becas de maestría del 100%

La Alcaldía de Medellín financiará el 100 % de la matrícula de los profesores seleccionados con una inversión superior a los $1.800 millones.

  • Con esta convocatoria, el Distrito busca alcanzar la meta de entregar 200 becas de formación posgradual durante el actual cuatrienio. Foto: cortesía.
    Con esta convocatoria, el Distrito busca alcanzar la meta de entregar 200 becas de formación posgradual durante el actual cuatrienio. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Alcaldía de Medellín abrió una nueva convocatoria para otorgar 69 becas de maestría dirigidas a docentes de las instituciones educativas oficiales del Distrito. El proceso, liderado por el Centro de Innovación del Maestro (Mova), cubrirá el 100 % del valor de la matrícula y busca fortalecer la calidad de la educación pública mediante la formación avanzada de los profesores.

La convocatoria contará con una inversión superior a los $1.800 millones y está dirigida a docentes vinculados al sistema educativo oficial que no cuenten con título de maestría ni de doctorado.

Según explicó el subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo, Jorge Iván Ríos Rivera, esta iniciativa hace parte de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere.

Entérese: Amplían hasta el 13 de julio las inscripciones para las Becas Jóvenes Pa’ Lante en Antioquia

”Esta es una beca comprometida en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere. La financiación es del 100 %, con una inversión de más de $1.800 millones. Nuestros maestros podrán acceder a 69 becas en este segundo semestre. Los animamos porque esta es una acción en favor de la calidad educativa del Distrito para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, señaló el funcionario.

Los programas de maestría se desarrollarán en alianza con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la Institución Universitaria ITM. Las tres instituciones ofrecerán programas enfocados en investigación, innovación y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.

Con esta nueva cohorte, los 69 docentes beneficiados se sumarán a los 131 maestros que actualmente cursan estudios de maestría con apoyo del Distrito. De esta manera, Medellín completará la meta de 200 beneficios de formación posgradual durante el actual cuatrienio, con una inversión acumulada superior a los $5.700 millones.

La administración distrital señaló que la estrategia busca no solo fortalecer las competencias académicas de los docentes, sino también impulsar proyectos de investigación educativa que respondan a las necesidades de las comunidades escolares, promuevan nuevas metodologías de enseñanza y contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad educativa en las instituciones oficiales.

Los interesados podrán consultar los requisitos y el cronograma de la convocatoria en el portal de la Secretaría de Educación de Medellín.

Lea más: De las regiones al mundo: Otorgarán 100 becas de maestría en el exterior para impulsar el talento local; así puede acceder

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué becas de maestría hay para Medellín?
La Alcaldía de Medellín ofrece 69 becas de maestría para el segundo semestre de 2026 para docentes de instituciones educativas del distrito. Una iniciativa liderada por el Centro de Innovación del Maestro (Mova), que cubre el 100 % del valor de la matrícula con el fin de promover la formación avanzada de los educadores del sector público.
¿Dónde se pueden consultar los requisitos, fechas de inscripción y el cronograma completo?
Toda la información detallada del proceso de selección, los términos de referencia y las fechas límite de postulación están disponibles para consulta pública en el portal web oficial de la Secretaría de Educación de Medellín.

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