Batalla por los debates: Miguel Uribe Londoño radica tutela contra canales de TV por excluirlo

En esta temporada de elecciones en Colombia, hay candidatos a los que les ponen acciones jurídicas para que vayan a debates, y otros que las ponen para ser tenidos en cuenta en esos espacios. Un ejemplo de estos últimos es el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, quien radicó una acción de tutela contra canales de televisión abierta. En esencia, por no ser tenido en cuenta para los debates presidenciales, espacios que han generado polémica por la no participación de Iván Cepeda.

Fundamentos de la tutela contra Caracol y RCN

La tutela está dirigida en contra de Caracol Televisión S.A., RCN Televisión S.A. y demás operadores de televisión abierta: “Su omisión me está vulnerando los derechos fundamentales a la participación política (art. 40 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.) y los derechos colectivos y políticos de la ciudadanía en general”, se lee en el documento.

Entre estos, se habla del “pluralismo informativo y el derecho de los ciudadanos a elegir de manera informada, todos ellos, fundamentos básicos de la democracia y del Estado Social de Derecho conforme a la Constitución Política de 1991”. “No tener a todos los candidatos presidenciales en sus debates vulnera los derechos colectivos y políticos de la ciudadanía. En particular, el derecho a la información, el principio de pluralismo informativo y el derecho de los ciudadanos a elegir de manera informada, así como mis derechos y los de otros candidatos a la participación política y a la igualdad”, dijo el candidato.

Y agregó: “pedimos al juez de tutela mi inclusión efectiva en los próximos debates, foros o espacios equivalentes, o en su defecto la suspensión de dichos debates hasta que se garanticen los derechos que están siendo vulnerados”.

EL COLOMBIANO habló con fuentes de la campaña del candidato, quienes dijeron: “hemos mantenido una agenda de medios abierta para hablar sobre nuestra propuesta para el país, hemos hecho una labor activa para abrir espacios con medios nacionales y locales”. Y añadieron que, sin embargo, “la agenda de debates de diferentes medios solo pueden saberla ellos. Nosotros nos enteramos hasta el momento en que ya ha sido realizado, por eso, para garantizar derechos colectivos de la ciudadanía a tener información de todos los candidatos en condiciones de igualdad, radicamos esta acción de tutela”.

El uso del espectro electromagnético como argumento clave

A lo largo del documento, Uribe Londoño insiste en su “derecho a participar en la contienda electoral con plenas garantías de acceso”. Esto incluye visibilidad mediática, garantías de acceso a los escenarios de deliberación pública y difusión de su programa de gobierno. Otro argumento que utiliza es que, aunque RCN TV y Caracol TV sean canales privados, hacen uso del espectro electromagnético, “bien público inenajenable, imprescriptible y sujeto a la gestión y control del Estado, conforme al artículo 75 de la Constitución”. Lea también: Miguel Uribe Londoño demandará al Estado por el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay En el documento también se expresa que “los medios de comunicación aliados omitieron convocar” a Uribe Londoño y a su fórmula vicepresidencial Luisa Villegas, así como a otros candidatos. Esto, “pese a su interés legítimo y a su condición de aspirante en igualdad de condiciones frente a los demás participantes”. También se menciona, puntualmente, el debate del 16 de abril, en el que Noticias Caracol llevó a cabo en Cartagena el debate Colombia decide su energía con Claudia López, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Paloma Valencia. En sus palabras, no lo invitaron a él ni a otros candidatos: “Nuevamente se evidenció un tratamiento excluyente, en tanto se cursaron invitaciones únicamente a un grupo de candidatos, dejando por fuera al accionante”.

El origen político de Miguel Uribe Londoño y su salida del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño recogió las banderas políticas de su hijo asesinado, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Entró en el proceso de selección de la candidatura de la colectividad uribista, que ganó Paloma Valencia, pero salió en medio de diferencias con el proceso y alegando malos tratos dentro del partido. Cabe aclarar que fue uno de sus miembros fundadores. Lea también: “Fue indignante. No tuvieron compasión”: Claudia Tarazona dice que “expulsaron” a Uribe Londoño del Centro Democrático Uribe Londoño llegó a tener un 4% en las encuestas, por encima de sus entonces contrincantes Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Andrés Guerra. La estocada final vino cuando Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño lo había llamado para adherir a él, cosa que este negó. Después de ese lío con el Centro Democrático, fue avalado por el Partido Demócrata Colombiano.

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