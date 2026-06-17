Más de 8.500 testigos vigilan las elecciones en el exterior: esta es la fecha límite para postularse en Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, en el marco de la segunda vuelta presidencial que definirá al presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030, fueron acreditados 8.579 testigos electorales en el exterior para supervisar las votaciones que se realizan entre el 15 y el 21 de junio en consulados y embajadas habilitados en distintos países.
Además, la entidad recordó que las campañas Defensores de la Patria y Pacto Histórico tienen plazo hasta el jueves 18 de junio a las 5:00 p. m. para realizar la postulación de testigos en Colombia antes del cierre de la plataforma.