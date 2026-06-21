“Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral

“Voten con toda tranquilidad y entusiasmo, entendiendo que se trata de una forma de reivindicar los derechos democráticos, porque nada justifica las agresiones, los maltratos ni la hostilidad. Aquí todos somos compatriotas”, expresó a Caracol Radio.

Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda está el próximo mandatario de Colombia. Sobre este proceso, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo , expresó que el “escrutinio se hace con actas físicas, no con imágenes”. Además, invitó a los colombianos a tener absoluta tranquilidad frente al proceso electoral y al software implementado por la Registraduría Nacional.

Los colombianos tienen nuevamente una cita con la democracia para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, que asumirá la conducción del país durante los próximos cuatro años. Su misión será fortalecer áreas clave como la economía, la seguridad, la diplomacia, los programas sociales, la salud y la educación, entre otros sectores.

“Los escrutinios se realizan con las actas físicas de cada mesa de votación (E-14), no con imágenes, las cuales tienen un carácter informativo para que los partidos y las campañas las consulten y comparen al momento de presentar reclamaciones”, enfatizó Penagos.

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Por su parte, el general Rincón recordó a la ciudadanía que el voto es secreto, por lo cual acciones como tomar fotografías, grabar videos o realizar cualquier registro audiovisual dentro del cubículo de votación está totalmente prohibida.

Desde las 7 de la mañana las autoridades, junto con distintas instancias del Gobierno, lideraron el primer seguimiento nacional a la jornada electoral. A través de este Puerto de Mando Unificado (PMU) se realiza el monitoreo permanente a los 32 departamentos con el objetivo de verificar el normal desarrollo de las votaciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública ha desplegado más de 408 mil hombres en todo el territorio nacional, y de este total 248 mil están enfocados directamente en el Plan Democracia.

“La Fuerza Pública no solamente es aquella capacidad de proteger a nuestro pueblo colombiano, sino que también es ese pilar en el cual se fundamenta la democracia, su particularidad de neutralidad e imparcialidad, del no voto, le da esa garantía para que esta fiesta electoral se puede desarrollar con total libertad”, indicó Sánchez.

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