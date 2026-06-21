El candidato Iván Cepeda ya votó en la segunda vuelta presidencial: “A votar con tranquilidad y serenidad”

El candidato presidencial Iván Cepeda ya ejerció su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial de este domingo, 21 de junio.
El filósofo y senador de la República acudió sobre las 11:30 a.m. al colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital, lugar donde entregó algunas declaraciones en presencia de simpatizantes y medios de comunicación.
Al salir del recinto, el candidato de 63 años dijo lo siguiente: “A votar con tranquilidad y serenidad, que triunfe la democracia”.