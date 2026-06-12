Quejas por desorden y vandalismo tras evento de apoyo a Cepeda en el Parque de los Hippies en Bogotá

Un evento de apoyo a Iván Cepeda generó desorden en Bogotá. Concretamente, en el Parque de los Hippies de Chapinero, donde hubo vandalismo y ruido hasta altas horas de la noche. Según información conocida en redes sociales y publicada por Blu Radio, inicialmente se trataba de una convocatoria cultural de rap freestyle. Sin embargo, según los vecinos del sector, se transformó en un evento político que no tendría permisos legales para realizarse. “Dicen los vecinos que dos ediles, Félix Millán del partido Alianza Verde y Katherine Garavito del Pacto Histórico, convocaron a esa concentración sin autorización de la alcaldía local”, informó la emisora mencionada.

Desde la semana pasada circuló en redes un afiche convocando a una batalla de rap freestyle en el sitio, aunque en este no se ve relación con la campaña de Cepeda. Los vecinos también dijeron que, cuando les pidieron los permisos a los organizadores, estos los habrían desconocido. Hacia las 8:30 de la noche se habrían presentado hechos de vandalismo. A su vez, daños al espacio público, consumo masivo de sustancias psicoactivas y vecinos pidiendo el cierre del evento, que se terminó hacia la media noche. Gestores de convivencia de la Alcaldía distrital tuvieron que hacer presencia en el lugar. Le puede interesar: A 10 días de las elecciones, Cepeda denunciará a De la Espriella ante Fiscalía y CPI, ¿por qué?

Movilización en las calles

La derrota de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial, en la que le ganó Abelardo de la Espriella, dejó al Pacto Histórico de frente a la necesidad de remontar un escenario que no calculaba. Por eso han reactivado la movilización en las calles. Los grupos sociales y colectivos se han movido en las ciudades capitales, organizándose para llamar la atención, como en este caso del evento en el Parque de los Hippies. “Nos organizamos desde la autonomía, varias organizaciones, varios parches, varias colectividades (...) nos vamos a tomar todo el recorrido de la Séptima, estamos armando tropas de payasos y bufones, nos vamos a tomar TransMilenio y los portales”, dijo la semana pasada un activista petrista en una concentración desde el sur de Suba. Sin embargo, en las mismas redes sociales el sentir parece ser otro. “La gente ya no cree en FALSAS ‘luchas sociales’”, se lee en alguna publicación. Dora Ramírez Vallejo, profesora de análisis del discurso político, dijo a EL COLOMBIANO la semana pasada que las narrativas que fueron efectivas durante el estallido social de 2021 podrían no tener hoy el mismo impacto sobre la ciudadanía. “Hoy los colombianos ya tienen una experiencia acumulada del estallido social y del gobierno de Gustavo Petro que llegó al poder en ese contexto y con esas mismas narrativas”, explicó. A su juicio, ese aprendizaje colectivo ha transformado la manera en que los ciudadanos reciben este tipo de mensajes. “Por eso, no necesariamente los mismos repertorios discursivos y simbólicos que resultaron eficaces en el pasado producirán los mismos efectos electorales en el presente. Los significados políticos nunca permanecen fijos; se disputan, se transforman, se negocian y también pueden desgastarse”, agregó.

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, estuvo en Medellín en la tarde de este 10 de junio. Habló desde Carabobo Norte, donde fue recibido por “miles de jóvenes, madres de la Comuna 13, víctimas, sindicalistas, trabajadores y organizaciones sociales”, según informó en sus redes sociales. Desde la capital antioqueña, Cepeda señaló a De la Espriella de posible compra de votos, acusación que el abogado le ha devuelto. Incluso, dando listas a Estados Unidos de los que presuntamente le ayudarían a la campaña del Pacto Histórico con este delito en el Caribe. “Confiamos en la juventud colombiana que cada vez que se cierne el peligro sabe salir a las calles de manera pacífica para enfrentar las mafias y el fascismo”, dijo Cepeda.

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