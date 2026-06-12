Quejas por desorden y vandalismo tras evento de apoyo a Cepeda en el Parque de los Hippies en Bogotá

Un evento de apoyo a Iván Cepeda generó desorden en Bogotá. Concretamente, en el Parque de los Hippies de Chapinero, donde hubo vandalismo y ruido hasta altas horas de la noche.
Según información conocida en redes sociales y publicada por Blu Radio, inicialmente se trataba de una convocatoria cultural de rap freestyle. Sin embargo, según los vecinos del sector, se transformó en un evento político que no tendría permisos legales para realizarse.
“Dicen los vecinos que dos ediles, Félix Millán del partido Alianza Verde y Katherine Garavito del Pacto Histórico, convocaron a esa concentración sin autorización de la alcaldía local”, informó la emisora mencionada.