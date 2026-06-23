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Iván Cepeda reconoció errores en su campaña: “estoy para asumir lo que se deba”

El senador se pronunció a través de sus redes sobre los desaciertos en la contienda electoral y defendió a sus colaboradores. Esto dijo.

  • El senador Iván Cepeda reconoció los errores de su campaña a través de un mensaje en sus redes sociales. Foto: Lucas Aguayo Araos -Getty Images
    El senador Iván Cepeda reconoció los errores de su campaña a través de un mensaje en sus redes sociales. Foto: Lucas Aguayo Araos -Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella, el senador y excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, se pronunció públicamente para asumir la responsabilidad exclusiva de los posibles desaciertos de su aspiración presidencial.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, titulado “Los ‘errores’ de la campaña”, Cepeda respondió a las críticas de analistas y sectores mediáticos que han cuestionado su estrategia electoral.

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El congresista fue enfático en blindar a sus colaboradores: “Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, afirmó, subrayando que esta postura la mantuvo clara desde el inicio de la contienda.

Cepeda defendió los métodos utilizados durante su aspiración, asegurando que no estuvo dispuesto a recurrir a lo que él llamó la “política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata”.

Este mensaje del excandidato del Pacto Histórico se da luego de que perdiera en la segunda vuelta el pasado 21 de junio por una diferencia menor a 250.000 votos, algo que convirtió la contienda electoral en una de las más reñidas de la historia moderna de Colombia luego de la Constitución de 1991.

La segunda vuelta se definió en un votofinish donde resultaron decisivos territorios como Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, pues en estos últimos dos departamentos aunque el senador se impuso sobre el abogado, la izquierda perdió terreno en comparación con elecciones anteriores.

Otro dato que incidió en los resultados del pasado domingo fue el repunte del congresista en zonas controladas por grupos al margen de la ley donde, a comparación de la primera vuelta, los votos se duplicaron y triplicaron, algo que fue criticado por algunos sectores que señalaron un “voto fusil” haciendo alusión a las presiones de estas agrupaciones ilegales.

El capítulo electoral ya se cerró con la oficialización de resultados por parte de la Registraduría, quien determinó que el escrutinio tuvo un 99,99 % de coincidencia con el preconteo informado el 21 de junio.

Siga leyendo: Cepeda duplicó, triplicó y hasta quintuplicó su votación en zonas con control de ilegales

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