Cepeda guarda silencio frente a escándalos del Gobierno, pero propone “ley anticorrupción”

De todas las exigencias que pueden hacerse a un candidato, una de las principales es la coherencia. Durante este fin de semana han surgido cuestionamientos sobre las propuestas anticorrupción de Iván Cepeda. Al ser el candidato del petrismo —una gestión en la que se han conocido decenas de escándalos de corrupción—, su silencio frente a estos resulta llamativo y diciente. En medio del debate público por las propuestas de los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño, algunas iniciativas han comenzado a tomar fuerza. Entre ellas, las del candidato del continuismo. Una de las principales líneas de su discurso se centra en la lucha contra la corrupción. En ese contexto, durante un evento político en Pitalito, Huila, que se llevó a cabo este pasado sábado, el candidato presidencial presentó una propuesta de “Ley Anticorrupción”. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, se dio a conocer el contenido de su intervención, titulada: “Iván Cepeda propone Ley Anticorrupción para eliminar privilegios a los corruptos y sancionar la evasión de impuestos”. Dentro de sus planteamientos, aseguró que en un eventual gobierno “el combate contra la corrupción será implacable, venga de donde venga, caiga quien caiga”.

No obstante, las críticas de sus opositores no se hicieron esperar. Señalan, entre otras cosas, que Cepeda es el candidato que menos puede hablar sobre el tema de la anticorrupción. Su cercanía con este Gobierno y la poca crítica que ha hecho frente a los escándalos de esta administración lo ponen en la mira.

¿De qué ha evitado hablar Cepeda?

Uno de los casos más recientes en los que el candidato presidencial Iván Cepeda ha decidido no pronunciarse fue el escándalo por una fiesta al interior de la cárcel de Itagüí, donde el pasado 8 de abril se realizó una parranda vallenata. Cepeda aseguró que “eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”. Y si bien este suceso hizo que el Gobierno Nacional suspendiera los diálogos sociojurídicos con los 23 voceros de las bandas criminales de Valle de Aburrá, Cepeda en su respuesta eligió no decir nada al respecto. Justamente, este “parrandón” ha encendido todas las alarmas. Sobre todo, porque tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, la fiesta tuvo como motivo la celebración de la inminente libertad de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), cabecilla de la banda “Caicedo” y miembro de “la Oficina”. No obstante, este no ha sido el único caso en el que Cepeda ha escogido una forma de respuesta a veces más diciente que las propias palabras: el silencio. Es más, se estima que durante esta gestión hay un total de al menos 24 grandes escándalos sin contar con las polémicas casi que diarias del Ejecutivo. Y si bien no todos son específicamente por corrupción, varios de ellos han girado en torno a ello.

El escándalo de la UNGRD y los funcionarios del Gobierno contra las cuerdas

Uno de los cuestionamientos más fuertes que ha tenido este Gobierno ha sido el entramado de corrupción que se llevó a cabo en la Unidad de Gestión de Riesgos (UNGRD). El escándalo destapó un entramado político y, según exdirectivos, el uso de recursos para aceitar apoyos en el Congreso de la República. Luis Fernando Velasco, entonces ministro, hoy está en la cárcel por este caso. Por su parte, Ricardo Bonilla, actualmente en libertad, enfrentará juicio luego de que la Fiscalía les imputara cargos a ambos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Sobre las aseveraciones de Cepeda de ir “en contra con la corrupción”, el exconcejal y ahora representante electo, Daniel Briceño, denunció que “la gente no puede seguirse llenando ni creyendo tanto discurso, entonces vamos a desmitir”. Brieceño dijo que Cepeda quiere “devolverle al pueblo lo robado (...) No solo castigar al corrupto, sino recuperar lo saqueado y reparar a las comunidades víctimas, pura basura”. Señaló que “la verdad es que durante el gobierno Petro más de 24 escándalos de corrupción tenemos totalmente documentados. Tienen dos ministros en la cárcel, tienen dos ministros prófugos y un billón de pesos que se estima se robaron en la UNGRD”.

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