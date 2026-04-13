Cepeda guarda silencio frente a escándalos del Gobierno, pero propone “ley anticorrupción”

De todas las exigencias que pueden hacerse a un candidato, una de las principales es la coherencia. Durante este fin de semana han surgido cuestionamientos sobre las propuestas anticorrupción de Iván Cepeda. Al ser el candidato del petrismo —una gestión en la que se han conocido decenas de escándalos de corrupción—, su silencio frente a estos resulta llamativo y diciente.
En medio del debate público por las propuestas de los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño, algunas iniciativas han comenzado a tomar fuerza. Entre ellas, las del candidato del continuismo.
Una de las principales líneas de su discurso se centra en la lucha contra la corrupción. En ese contexto, durante un evento político en Pitalito, Huila, que se llevó a cabo este pasado sábado, el candidato presidencial presentó una propuesta de “Ley Anticorrupción”.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, se dio a conocer el contenido de su intervención, titulada: “Iván Cepeda propone Ley Anticorrupción para eliminar privilegios a los corruptos y sancionar la evasión de impuestos”.
Dentro de sus planteamientos, aseguró que en un eventual gobierno “el combate contra la corrupción será implacable, venga de donde venga, caiga quien caiga”.