¿Batalla de algoritmos? Así se han movido los candidatos en redes: Abelardo con un 52% de impacto frente al 48% de Cepeda

A dos días de que las urnas definan la presidencia de Colombia para un nuevo periodo, la contienda política se ha trasladado a los campos digitales, convirtiéndose en una batalla de algoritmos. Los equipos de los aspirantes culminaron su actividad proselitista activa exhibiendo una polarización matemática.
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Según las mediciones del modelo conversacional diario de la Colección Procesamiento Análisis (Copra) al cierre de este viernes 19 de junio, Abelardo de la Espriella consolidó una ventaja del 52% en la probabilidad conversacional frente al 48% registrado por Iván Cepeda Castro, sosteniendo un comportamiento reflejado en las últimas acciones y reportes en redes sociales.