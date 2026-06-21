Presidente Petro volvió a mostrar su voto y generó polémica en la jornada electoral

El presidente Gustavo Petro votó este 21 de junio en la mesa 1 del Capitolio Nacional y mostró, por segunda vez, su voto a favor del candidato Iván Cepeda, considerado su heredero político, quien compite contra el abogado Abelardo de la Espriella.
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El mandatario hizo un llamado a la paz y a no incurir en actos de violencia antes, durante y después del sufragio, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales.
“A toda Colombia le solicito, después de votar, la máxima tranquilidad y sabiduría, como debemos tenerla tanto yo como las autoridades aquí presentes”, dijo el mandatario.