Presidente Petro volvió a mostrar su voto y generó polémica en la jornada electoral

El presidente Gustavo Petro votó este 21 de junio en la mesa 1 del Capitolio Nacional y mostró, por segunda vez, su voto a favor del candidato Iván Cepeda, considerado su heredero político, quien compite contra el abogado Abelardo de la Espriella. Lea también: ¿Podían Petro, Benedetti y Char mostrar su voto? Expertos explican límites legales para funcionarios públicos y qué les podría pasar El mandatario hizo un llamado a la paz y a no incurir en actos de violencia antes, durante y después del sufragio, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales. “A toda Colombia le solicito, después de votar, la máxima tranquilidad y sabiduría, como debemos tenerla tanto yo como las autoridades aquí presentes”, dijo el mandatario.

Petro mostró de nuevo su voto.

No es la primera vez que Petro muestra públicamente su voto. En la vuelta presidencial del 31 de mayo también lo hizo al respaldar a Cepeda, una acción que generó indignación en redes sociales, donde se cuestionó si su conducta constituía una participación indebida en política. El jefe de Estado no fue el único en mostrar su sufragio en las presidenciales del 31 de mayo, pues el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, también hicieron pública su elección.

Al respecto, EL COLOMBIANO consultó a David Mendieta, doctor en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Medellín, quien explicó que el presidente, por la naturaleza de su investidura, no ejerce su derecho al voto en las mismas condiciones que un ciudadano común. “El presidente de la República no es un simple ciudadano, es un servidor público. Y los servidores públicos tienen prohibida la participación en política. Entonces, mal hace el presidente cuando muestra su decisión a la hora de marcar su voto.”, sostenida.