GAD3 suspendió publicación de encuestas en Colombia por “exigencias imposibles”

GAD3, consultora de investigación sociológica, ya no publicará encuestas electorales en Colombia. La información se conoció a través de un comunicado firmado desde Bogotá y Madrid, y tiene que ver con la nueva normativa de encuestas aprobada en 2025. La Comisión Técnica aprobada en esta normativa “hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”, dijo la firma. Y, ante esto, “prefiere suspender esta actividad antes que comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral (CNE), de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”. Lea también: ¿Por quién nunca votaría? Iván Cepeda lidera el rechazo electoral seguido de Abelardo y Paloma, según Guarumo

¿Cuál es la exigencia metodológica que GAD3 considera inviable?

Según el comunicado, la Comisión Técnica se basa en una premisa teórica que ninguna metodología de investigación de la opinión pública puede satisfacer en la práctica: “Demostrar que cualquier ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio”. Para la firma, esta es una exigencia “imposible de garantizar en investigaciones con seres humanos, y más aún cuando se trata de analizar decisiones libres como la intención de voto”. Sobre esta base, dice el pronunciamiento, la Comisión solo considera válidas las encuestas domiciliarias presenciales. Sin embargo, “la evidencia empírica muestra que, en contextos como el colombiano —donde persisten condicionantes de seguridad que incluso obligan a cerrar las urnas a las 16:00—, los ciudadanos responden con mayor libertad a entrevistas telefónicas que presenciales”. En ese sentido, la firma plantea que la tecnología actual permite la selección de muestras representativas de un cuerpo social a través de los celulares, que tienen presencia prácticamente universal: “ha sido el método más empleado en la mayoría de procesos electorales de la última década, como puede acreditar GAD3”.

El impacto de la normativa en el rigor científico de las encuestas

Y reiteran que con los criterios adoptados por la Comisión Técnica, se invalidan las encuestas telefónicas y presenciales, los paneles online y las metodologías mixtas. En resumen, son criterios prácticamente imposibles de cumplir; incluso, GAD3 menciona que no los cumplirían instrumentos de talla mundial como el Eurobarómetro de la Comisión Europea o el American National Election Studies de Estados Unidos. De hecho, tampoco cumplirían requisitos instrumentos del Estado colombiano como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. El comunicado también aboga por el rigor científico y la práctica profesional: “la firma no acepta la premisa de que la sociedad colombiana no esté en condiciones de aplicar los métodos de investigación utilizados en la mayoría de las democracias avanzadas, especialmente cuando GAD3 ha demostrado reiteradamente la precisión de sus modelos, también en Colombia”.

Consecuencias de la salida de GAD3 del escenario electoral

Como elemento clave, el comunicado menciona que “las encuestas electorales deben ser evaluadas en función de su capacidad predictiva” y que “por ello resulta incomprensible que la Comisión Técnica esté evaluando encuestas de GAD3 sin contrastarlas con el resultado real del pasado 8 de marzo”. La consultora dejó claro que continuará operando con normalidad en proyectos no electorales y en el resto de países, e invitó a construir regulaciones que sean exigentes en cuanto a metodología, pero a la vez viables. Lea también: Encuesta GAD3: Cepeda se aleja de posibilidad de ganar en primera vuelta con el 36% de intención de voto Finalmente, la firma deja claro que la restricción o eliminación de encuestas fiables “supone retroceder hacia modelos en los que solo determinadas élites sociales tienen capacidad efectiva de influencia”. Bloque de preguntas y respuestas