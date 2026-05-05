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¿Habrá debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda? Esto dice la campaña de la candidata

El anuncio fue hecho por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta en X.

  • Candidatos a la presidencia, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Colprensa
    Candidatos a la presidencia, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 58 minutos
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Iván Cepeda, candidato del Gobierno y líder en la intención de voto según la mayoría de encuestas, ha evitado participar en debates y solo ha concedido entrevistas bajo sus propias condiciones. Sin embargo, todo indica, o al menos eso se percibe, que ese escenario podría estar a punto de cambiar.

En redes sociales circula la versión de un posible cara a cara entre la candidata Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda, aunque se desconoce el contexto del encuentro.

El anuncio fue hecho por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta en X, escribió: “Hoy 8 pm debate @PalomaValenciaL y el heredero de las FARC @IvanCepedaCast. ¡Ya era hora!”.

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De inmediato, Iván Cepeda respondió, no para desmentir el supuesto encuentro, sino para contraatacar en otros frentes: “Usted me llama ‘heredero de las FARC’. Esa es una acusación calumniosa. Usted es un mentiroso. Pero además es el sobrino del jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, condenado a 28 años de cárcel. Y esa es una realidad”.

El mensaje encendió de inmediato la conversación política, en un contexto marcado por los cuestionamientos a Iván Cepeda por no haber participado hasta ahora en debates públicos con otros candidatos. Esa ausencia ha sido utilizada por los demás aspirantes como argumento para exigirle confrontar directamente sus propuestas.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial del supuesto encuentro ni por parte de la campaña de Paloma Valencia ni del equipo de Iván Cepeda. Tampoco se conocen detalles sobre el formato, el medio de transmisión o los moderadores de un eventual debate.

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Lo que sí ha llamado la atención es el silencio del propio Iván Cepeda frente a la versión. Hasta ahora, el candidato no ha desmentido públicamente la información, lo que ha alimentado la expectativa sobre si finalmente se concretará un primer cara a cara.

Si se confirma, sería el primer debate de Iván Cepeda en esta campaña y podría marcar un antes y un después en la contienda, que todo indica se definirá en segunda vuelta, donde los acuerdos y apoyos serán clave.

Preguntas frecuentes

¿Habrá debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda?
Por ahora no hay confirmación oficial. La expectativa surgió por publicaciones en redes sociales y mensajes de la campaña de Paloma Valencia sobre un posible cara a cara con Iván Cepeda.
¿Quién anunció el posible debate entre Valencia y Cepeda?
La versión tomó fuerza después de un mensaje de Tomás Uribe Moreno en X, en el que afirmó que habría un debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda.
¿Por qué sería importante este debate presidencial?
Porque enfrentaría a dos figuras centrales de sectores políticos opuestos y porque Cepeda ha sido cuestionado por no participar en debates públicos con otros candidatos.

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