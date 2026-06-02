“Vamos a buscar a Abelardo, lo vamos a destripar y a fumigar”: Cuestionan polémicas declaraciones de excuñado de María José Pizarro

“Vamos a ir por ti”, “te vamos a destripar” y “te vamos a fumigar”. Fueron algunas de las amenazas que lanzó un empresario de Bogotá contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en un video que ya es viral en redes sociales.

Se trata de Andrés Solano, empresario y propietario de un reconocido bar en Bogotá, quien hasta hace poco fue pareja sentimental de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro.

La congresista es hermana de María José Pizarro, jefe de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda.

En el video, grabado durante las manifestaciones realizadas en las últimas horas en varios sectores de Bogotá en apoyo a Cepeda, Solano arremete contra De la Espriella con una serie de insultos y amenazas.

“Con todos los jaguares. Porque vamos a ir a buscar a Abelardo y lo vamos a ir a destripar y a fumigar. Al narcotraficante, al misógino, al mafioso de mafiosos. Entonces, Abelardo, ahí están los jaguares, vamos a ir por ti (...)”, dice el sujeto.

El empresario continúa con una larga diatriba en la que pide que las autoridades actúen contra el candidato y utiliza expresiones cada vez más agresivas para referirse a él.

“Pido que el Ejército nacional, que sí sabe que es un ‘jaguar’, vaya por tí, vaya por el narcotraficante y mafioso que eres y te destripe y te fumigue y que te lleve para China, por allá donde hay pena de muerte para los mafiosos y narcos. Todos los jaguares te van a ir a buscar”, añade.

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Tras la difusión del video, María del Mar Pizarro se desmarcó públicamente de las declaraciones de Solano y aclaró que ya no sostiene una relación sentimental con él.

“Quiero precisar que el señor Andrés Solano no es mi pareja sentimental. Rechazo los comentarios de carácter violento que él ha expresado, los cuales no me representan ni comparto”, aseguró la representante en declaraciones a La FM.