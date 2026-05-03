De la Espriella se ubica segundo con 20,4 % y “pisa los talones” a Cepeda en encuesta del CNC

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicó una nueva encuesta para la Revista Cambio que evidencia una variación en las posiciones de los candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

En esta medición, Abelardo de la Espriella se ubica segundo y desplaza a la candidata uribista Paloma Valencia, mientras Iván Cepeda se mantiene en el primer lugar.

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Esta variación contrasta con la registrada en la encuesta de marzo, cuando Cepeda ocupaba el primer lugar con un 34,5 % de intención de voto, seguido de Valencia con un 22,2% y De la Espriella con un 15,4%.