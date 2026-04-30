Fiscalía imputará cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

La diligencia se llevará a cabo ante el Tribunal Superior de Bogotá, que actuará con funciones de control de garantías para escuchar los cargos que el fiscal presentará en contra del alto oficial, quien se desempeñó como comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

La investigación ha sido llevada por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, que ya radicó la solicitud de audiencia de imputación.

Los hechos investigados, de acuerdo con el ente investigador, “están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó este jueves solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Zapateiro por el delito de acoso sexual.

En marzo del año pasado el periodista Daniel Coronell hizo denuncias del caso mostrando, con unos chats, que Zapateiro le habría enviado mensajes a la esposa del coronel José Luis Esparza –quien fue reintegrado al Ejército tras un decreto que lo retiró del servicio activo en 2021–, pidiendo verla en ropa interior.

De acuerdo con los chats, las interacciones ocurrieron en 2022, cuando la abogada Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, pareja de Esparza, trabajaba como contratista en el Comando General de las Fuerzas Militares.

Contexto: Chats revelan presunto acoso sexual del general (r) Eduardo Zapateiro a esposa de coronel Esparza

Ante ello, Zapataiero respondió que “no ha habido la más mínima señal de un comportamiento de ese tipo en mi vida. Me he regido por los principios de lealtad y honradez en todos mis actos públicos y privados y buen trato a todas las personas que han trabajado conmigo. Mi conciencia está tranquila y seguiré esperando que toda está situación política del país se decante para bien de todos los que estamos preocupados por él”.

En esa línea, invitó a “quienes tienen la facultad de sacarnos de estos malos momentos de la historia de nuestro país” para que “se pongan de acuerdo” y dejen de pensar en él y en el ego. Por ello, instó a hacer una reflexión de “unión, pensando solo en el país”.

“Mientras tanto, yo me seguiré dedicando a lo que he estado ocupado, aprovechando espacios con mi familia y amigos y, lógicamente, también orientando los esfuerzos en todos los aspectos que con mi experiencia y conocimiento pueda sumar para que muy pronto estemos en una mejor situación nacional”, agregó.

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En uno de los mensajes del general enviados a Zambrano se lee: “Bien ya aquí en el despacho mirando cosas y tú como vas? Déjeme verte de pues (sic) a cabeza. En tus kucos. O sin nada!!!”, escribe quien sería el oficial.

En el mismo intercambio, Zapateiro insiste: “Cuidado vas al baño. Cuando todo se quiere se hace. Quiero verte. Hazlo.”