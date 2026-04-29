Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

menu
close

Así fue el choque entre Paloma y Cepeda por polémica propuesta de nombrar ministro a Uribe

¿Uribe ministro de Defensa? La polémica propuesta de Paloma Valencia que desató un cruce con Iván Cepeda, que relacionó el tema con las nuevas cifras sobre “falsos positivos” que reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

    Paloma Valencia e Iván Cepeda han chocado en diferentes escenarios. Foto: Colprensa.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Ante la ausencia de Iván Cepeda en debates de los medios de comunicación, los candidatos han optado por decirse las cosas por otros medios. En el caso de Cepeda y Paloma Valencia, han tomado el Congreso como un escenario para enfrentarse, pero también por redes sociales o en ruedas de prensa.

Esta vez, la polémica se dio porque, el pasado fin de semana, Valencia propuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa.

La propuesta fue realizada por Valencia en Santa Rosa de Osos, Antioquia, cuando estaba de gira por municipios con el expresidente:

“Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro, yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática (...)”.

La respuesta de Iván Cepeda y las nuevas cifras de la JEP

Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, respondió a través de sus redes y de unas declaraciones a medios. Esto generó un choque de palabras entre ambos cuando estos también le preguntaron a Valencia por las declaraciones del candidato oficialista.

Cepeda le respondió a Valencia con base en una revelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de este 28 de abril. En una audiencia del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, el magistrado Pedro Díaz informó que el número de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, aumentó de 6.402 a 7.837 casos en el país.

Tras esto, Cepeda hizo referencia a la propuesta de Valencia: “7.837 ‘falsos positivos’ ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa?”

Cepeda también dio declaraciones a los medios en el mismo tono: “es una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia. Y también seguramente pesa sobre la conciencia de quien ha sido postulado para ser, supuestamente, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa: el señor Álvaro Uribe Vélez”.

Y agregó: “Yo de una vez señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe antes de ser ministro o aspirar a cualquier cargo público debe responder ante la Justicia por los miles de ‘falsos positivos’ que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.

Paloma Valencia contraataca: acusaciones por la “Paz Total”

Más tarde, en otra rueda de prensa, a Paloma Valencia se le preguntó, precisamente, qué pensaba de estas declaraciones de Cepeda, ante lo que respondió hablando de Cepeda:

“El que no puede ser presidente de Colombia es el senador Cepeda, que tiene que responder por (alias) ‘Marlon’, que lo nombraron gestor de paz y cogió la gente del Cauca, los tapó con unas volquetas y los dinamitaron”.

Luego, siguió en la misma línea: “el que no puede ser presidente es Iván Cepeda, que le entregó este país con la ‘paz total’ a los violentos, y hoy tenemos 102 % más de secuestros, 40.000 asesinatos de los cuales 21.000 son jóvenes que mataron los grupos ilegales. Son más de 3 mil que en el gobierno anterior. Y hablemos de los atentados terroristas, que son cifras históricas que han sembrado miedo entre los colombianos”.

La senadora del Centro Democrático finalizó diciendo “Cepeda se ha dedicado a tomarse fotos con los asesinos de Miguel Uribe. Tiene que responderle a la historia de Colombia por ese beneplácito de los violentos, que le ha costado la vida y la seguridad a los colombianos”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue la propuesta de Paloma Valencia sobre Álvaro Uribe?
Durante una gira por Santa Rosa de Osos (Antioquia), la senadora Valencia propuso que el expresidente Álvaro Uribe repitiera la política de Seguridad Democrática, pero esta vez desde el cargo de Ministro de Defensa en un eventual gobierno.
¿Qué reveló la JEP sobre los falsos positivos recientemente?
La JEP actualizó la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (Caso 03), pasando de 6.402 a 7.837 casos documentados en Colombia, dato que fue utilizado por Iván Cepeda para cuestionar la propuesta de Valencia.
¿Qué críticas lanzó Paloma Valencia contra Iván Cepeda?
Valencia cuestionó la idoneidad de Cepeda para ser presidente, señalando el aumento del 102% en secuestros bajo la “Paz Total” y recordándole presuntos vínculos con alias ‘Marlon’ y otros grupos ilegales.
Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Política
Partidos políticos
Centro Democrático
Ministerio de Defensa
Pacto Histórico
Candidatos
Peleas
Elecciones 2026
Colombia
Álvaro Uribe Vélez
Paloma Valencia
Iván Cepeda
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos