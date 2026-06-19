Uber, Didi y Cabify tienen descuentos para ir a votar en esta segunda vuelta: así puede activarlos

Las aplicaciones de transporte se han unido a la jornada electoral del 21 de junio donde los colombianos saldrán a las urnas a elegir al próximo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Las plataformas han dispuesto de algunos beneficios.

En esta segunda vuelta presidencial se esperan más de 41 millones de colombianos dirigiéndose a sus puestos de votación, por lo que algunos optarán por usar el transporte público mientras que otros elegirán plataformas como Uber, Cabify y Didi que anunciaron las promociones para esta jornada.

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En el caso de Uber, la aplicación dispondrá de descuentos promocionales válidos para dos trayectos (ida y regreso) desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. y se puede activar con el código promocional COLELIGE26.

Para activarlo, los usuarios deben ingresar a la aplicación, dirigirse a la sección de “Billetera” (o Wallet) y registrar el código antes de solicitar el servicio.

Además de la promoción, Uber cuenta con un mecanismo para reportar irregularidades electorales, pues integrará un botón dentro de la app para acceder a ‘Pilas con el Voto’, una herramienta de la Misión de Observación Electoral (MOE) que permite reportar anomalías durante la jornada. Con esta opción la información será remitida a las autoridades competentes.

Por el ladi de Didi, la plataforma dispone del código VOTACONDIDI que otorga un 30% de descuento en solicitudes de arrendamiento a través de Didi Express y Didi Pon tu Precio. Este beneficio estará vigente durante todo el domingo, desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Quien desee activarlo deberá ingresar a “Mi cuenta”, seleccionar “Cupones”, elegir “Insertar Promocode”, escribir el código y canjearlo antes de pedir el viaje. Estará disponible en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Popayán y Villavicencio.