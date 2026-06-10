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De la Espriella gana votos en hogares de bajos recursos, el Caribe y la Amazonia según nueva encuesta de AtlasIntel

Esta es la segunda encuesta De AtlasIntel desde la victoria en primera vuelta del abogado penalista. De la Espriella gana terreno en Caribe, Orinoquia y Amazonia, según esta medición.

  • Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos presidenciales que disputarán segunda vuelta este 21 de junio de 2026. Fotos: redes y Congreso
    Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos presidenciales que disputarán segunda vuelta este 21 de junio de 2026. Fotos: redes y Congreso
El Colombiano
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10 de junio de 2026
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En la más reciente encuesta de AtlasIntel, publicada anoche para Semana, el candidato Abelardo De la Espriella aventaja por ocho puntos a su contendor Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Los porcentajes son 52,6 % para el penalista y 44,8 % para el senador.

Este resultado mantiene la tendencia a favor de Abelardo, pues, según ese sondeo, el 21 de mayo pasado (antes de primera vuelta) registró 50 %; 50,3 % el 2 de junio y ahora un 52,6 %; mientras que Cepeda mantiene un leve crecimiento que podría leerse como estancamiento si se tiene en cuenta el margen de error: ha pasado del 41,3 % al 44,8 %.

Esta es la segunda encuesta que se publica desde la victoria en primera vuelta del abogado.

Esta medición fue realizada entre el 5 y el 10 de junio a 3.681 personas en el país, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), en cumplimiento de la nueva normativa sobre encuestas electorales. El estudio tiene un margen de error de más de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.

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Caribe con Abelardo

Entre otros datos, la encuesta revela que Abelardo De la Espriella lidera la intención de voto en varias regiones del país, entre ellas el Caribe, con 56 % en comparación con el 42,7 % de su rival. Además, en la región Central —que incluye Antioquia y el Eje Cafetero—, el abogado también lidera con 58,9 %, mientras el candidato del Pacto tiene 36,9 %.

Pero el panorama también se mantiene en la Amazonia y la Orinoquía, dos de las regiones con mayores retos en medio ambiente. Allí De la Espriella obtiene el 50,5 % versus un 49 % de Cepeda.

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Asimismo, el estudio indica que De la Espriella reduce la distancia frente a Iván Cepeda en Bogotá. En la capital, Cepeda registra 49,9 % de intención de voto, mientras que De la Espriella alcanza 44,6 %, muy cerca del candidato del Pacto Histórico.

En la región del Pacífico, por ejemplo, Cepeda sí mantiene el liderazgo con 53,1 %, frente al 44,9 % de su contendiente. Por género, De la Espriella obtiene mayor respaldo entre las mujeres, con 59,5 %, mientras que Cepeda lidera entre los hombres, con 51,3 %.

InfogrÃ¡fico
De la Espriella gana votos en hogares de bajos recursos, el Caribe y la Amazonia según nueva encuesta de AtlasIntel

Una mirada por sectores

Abelardo De la Espriella domina en la mayoría de los segmentos de ingreso analizados. De las cinco franjas económicas reportadas por los encuestados, lidera en cuatro y solo cede terreno en el segmento de ingresos medios-bajos.

En contraste, el respaldo a Iván Cepeda aparece mucho más concentrado en grupos específicos. Sin embargo, el comportamiento del apoyo a De la Espriella no sigue una trayectoria lineal.

Una de las sorpresas es que su fortaleza es particularmente marcada entre los ciudadanos de menores ingresos, donde ha concentrado su campaña Iván Cepeda, entre otros sectores. En la franja de $0 a $750.000 el abogado alcanza el 54,8 %, frente al 44,8 % de Cepeda.

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Esa ventaja desaparece en el siguiente rango, entre $750.000 y $1.500.000, donde Cepeda toma la delantera con el 54 %, mientras De la Espriella desciende al 44,8 %.

A partir de allí, el panorama vuelve a cambiar. De la Espriella recupera terreno y consolida su liderazgo en los sectores de clase media y media-alta.

El mejor desempeño de “El Tigre” se registra entre quienes perciben entre $2.000.000 y $4.000.000 mensuales. Allí alcanza su punto más alto con un 58,7 % de apoyo, frente al 40,2 % obtenido por Cepeda.

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Aunque también se impone en el segmento de mayores ingresos —más de $4.000.000 mensuales— con el 48,4 % frente al 43,1 % de Cepeda, la diferencia se reduce de manera significativa respecto a la observada en la franja inmediatamente anterior.

Esto sugiere que, si bien De la Espriella mantiene una ventaja transversal en casi toda la estructura de ingresos, su respaldo encuentra su núcleo más sólido en los sectores medios antes que en los estratos de mayores recursos.

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De acuerdo con la encuesta, Cepeda encabeza la intención de voto entre los ciudadanos de 18 a 34 años, mientras que Abelardo de la Espriella obtiene mayor respaldo entre quienes tienen entre 35 y 59 años.

En el segmento de los mayores de 60 años, las preferencias se encuentran repartidas de manera equilibrada entre ambos aspirantes.

En cuanto a la imagen de los candidatos, el 51,7 % de los encuestados manifestó que no respaldaría una eventual candidatura presidencial de Iván Cepeda, mientras que el nivel de rechazo hacia De la Espriella se ubicó en el 46,6 %.

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Respecto a la gestión del presidente Gustavo Petro, el sondeo revela que el 55,2 % de los consultados desaprueba su manera de gobernar, frente a un 42,8 % que expresa una opinión favorable sobre su desempeño al frente del país.

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