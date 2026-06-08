Promesas y vacíos en los planes de seguridad de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella

Las propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales se sustentan en dos visiones del presente radicalmente opuestas: mientras para Abelardo De la Espriella el orden público en Colombia es un desastre que se debe enmendar, para Iván Cepeda la tarea es profundizar los alcances del proyecto del presidente Gustavo Petro.
En el centro de esa visión polarizada del país está la política de “paz total”, mediante la cual el Gobierno Nacional pretendió conjurar la violencia negociando con los grupos armados ilegales, con pobres resultados que no disiparon la inseguridad que se respira en muchos rincones de la nación.
Ante una eventual victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, es claro que la “paz total” sería suprimida; si el triunfador es Cepeda, continuaría su rodaje.
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Para comprender las diferencias, los vacíos y posibilidades de cada aspirante en materia de seguridad, EL COLOMBIANO revisó los programas y discursos publicados por las campañas en sus sitios web oficiales. En el caso del candidato de la derecha, su plan llamado “El Milagro de la Seguridad”; y en el de la izquierda, su “Seguridad Humana Integral”.