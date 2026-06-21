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Esta fue la segunda vuelta con la más alta participación en la historia de Colombia; así fueron las cifras

Con un reporte del 99,99 % de las mesas, la jornada superó los 26,34 millones de electores en una reñida disputa entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, logrando rebasar el techo histórico de participación desde 1998.

  • Las elecciones presidenciales no solo definieron el pulso entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, sino que sepultaron las cifras tradicionales de ausentismo en el país. FOTO: Colprensa, Registraduría y redes sociales @ABDELAESPRIELLA y @IvanCepedaCastro
    Las elecciones presidenciales no solo definieron el pulso entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, sino que sepultaron las cifras tradicionales de ausentismo en el país. FOTO: Colprensa, Registraduría y redes sociales @ABDELAESPRIELLA y @IvanCepedaCastro
El Colombiano
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hace 3 horas
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La segunda vuelta presidencial en Colombia no solo se definió por la reñida disputa entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda en los resultados arrojados en las urnas tras el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de este domingo 21 de junio.

El dato más importante de la jornada electoral fue la movilización ciudadana, que alcanzó la cifra más alta registrada en la historia reciente del país para este tipo de comicios. Con el 99,99 % de las mesas informadas, la afluencia superó los 26,34 millones de votantes.

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Y es que el comportamiento de los electores varió significativamente en comparación con la jornada anterior, una primera vuelta en la que De la Espriella también sacó más votos que Cepeda, pero con una ventaja mucho más abultada.

Entre la primera y la segunda vuelta presidencial, el número de ciudadanos que acudieron a las urnas aumentó en 2.361.000 personas. Este incremento representa un crecimiento de 5,6 puntos porcentuales en la tasa de participación en un periodo de pocas semanas.

De esta manera, la movilización masiva en Colombia tuvo un impacto directo en los índices de ausentismo. Por primera vez desde 1998, el abstencionismo electoral cayó por debajo del umbral del 40 %.

El indicador final de participación electoral en el país se fijó en el 63,59 %, consolidándose como el porcentaje más elevado desde que se implementó el mecanismo de segunda vuelta en el sistema electoral colombiano.

El comportamiento histórico del electorado

Para entender la magnitud del fenómeno, es necesario revisar las tendencias de las últimas tres décadas. Desde 1994, la asistencia a las urnas en el país ha mostrado fluctuaciones marcadas, moviéndose entre los siguientes extremos:

-El punto más bajo: Se registró en la primera vuelta de las elecciones de 2014, cuando la participación cayó al 40 %, la peor cifra en 32 años.

-El récord anterior: Se había alcanzado en la segunda vuelta de 1998 —comicios donde Andrés Pastrana derrotó a Horacio Serpa—, jornada en la que votó el 62,59 % del censo electoral.

Los datos consolidados de este domingo superaron el techo histórico de 1998 por un punto porcentual completo, reconfigurando el panorama de la participación política en el territorio nacional.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál fue el porcentaje de participación en las elecciones de Colombia 2026?
La segunda vuelta presidencial de 2026 alcanzó una participación de más de 26,34 millones de votantes, equivalente al 63,59 % del censo electoral, convirtiéndose en la más alta desde la implementación de la segunda vuelta en Colombia.
¿Cuánto bajó la abstención en la segunda vuelta de 2026?
El abstencionismo cayó por debajo del 40 % por primera vez desde 1998, marcando un cambio significativo en el comportamiento electoral de los colombianos.
¿Qué significa que una elección tenga participación récord en Colombia?
Significa que más ciudadanos acudieron a las urnas en comparación con elecciones anteriores. En 2026, este fenómeno reflejó una mayor movilización política y una reducción del abstencionismo a niveles históricos.
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