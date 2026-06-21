Videos | Así celebraron en las calles la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo de la segunda vuelta presidencial

Los colombianos han hablado en las urnas y, en una reñida contienda electoral, el preconteo ha arrojado al abogado Abelardo de la Espriella como el ganador de la segunda vuelta presidencial. En las calles ya se han movilizado ciudadanos festejando la victoria del candidato.

De la Espriella fue el vencedor en las urnas con una apretada diferencia de menos de 250.000 votos, algo que tuvo en vilo a los colombianos boletín tras boletín. El jurista logró 12.945.974 votos sobre 12.699.619 de Iván Cepeda.

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Ese resultado desbordó la alegría de los seguidores del candidato avalado por firmas, quienes han salido a las calles a celebrar la victoria del litigante.

Una de las más eufóricas ha sido Medellín, punto importante para la victoria del opositor a Gustavo Petro. Allí los ciudadanos han salido a los balcones de los edificios con banderas y pitos haciéndose sentir.