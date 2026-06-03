De la Espriella agradece respaldo de Trump y promete restablecimiento total de relaciones con Estados Unidos

Abelardo De la Espriella reaccionó al pronunciamiento público realizado por Donald Trump, quien expresó su respaldo a la candidatura del abogado colombiano y destacó su desempeño electoral. En respuesta, De la Espriella agradeció el apoyo recibido y sostuvo que existe una coincidencia ideológica entre su proyecto político y las posiciones defendidas por el mandatario estadounidense. Lea también: “Es un honor brindarle mi respaldo total”: Donald Trump felicitó a De la Espriella tras imponerse en elecciones

Según indicó el jurista, tanto Colombia como Estados Unidos comparten intereses relacionados con la defensa de la “civilización occidental”, la libertad y los valores conservadores. Asimismo, señaló que una relación estrecha entre ambos países podría contribuir al fortalecimiento de la seguridad, la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos. En su mensaje, De la Espriella afirmó que busca impulsar en Colombia una propuesta política orientada a enfrentar a las élites tradicionales mediante el respaldo ciudadano. También reiteró su posición frente al narcoterrorismo, fenómeno que calificó como un “cáncer”, y aseguró que será enfrentado con determinación. Además, señaló que su propuesta política contempla la defensa de la propiedad privada, el impulso al libre comercio y el fortalecimiento del desarrollo productivo. Asimismo, reiteró su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo y expresó su oposición al comunismo como parte de los principios que orientan su proyecto político. Por otro lado, hizo referencia a la creación de una “Alianza del Escudo de las Américas” y manifestó que, a partir del próximo 21 de junio, comenzaría una etapa de normalización y fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Trump expresa su respaldo a la candidatura de De la Espriella

El mensaje de apoyo de Donald Trump fue publicado el martes 2 de junio y estuvo dirigido a respaldar la campaña presidencial de De la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral. En su pronunciamiento, el presidente estadounidense escribió: ”¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!” Trump también señaló que el candidato del movimiento Defensores de la Patria ha llevado una lucha constante por Colombia y afirmó que De la Espriella “los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”. Le recomendamos leer: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral El mandatario estadounidense agregó que el aspirante colombiano tendría resultados favorables en caso de llegar a la Presidencia. En su mensaje afirmó: “Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”.

Respaldo de Trump a De la Espriella. Foto: redes sociales

Dentro de su declaración, Trump también se refirió al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien calificó como “un marxista de izquierda radical”, y sostuvo que “los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”. Posteriormente, expresó: “debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El mensaje concluyó con una nueva manifestación de respaldo al candidato colombiano: “¡’El tigre’ Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia!”, seguida de la firma: “Presidente DONALD J. TRUMP”.

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