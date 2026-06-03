De la Espriella agradece respaldo de Trump y promete restablecimiento total de relaciones con Estados Unidos

Abelardo De la Espriella reaccionó al pronunciamiento público realizado por Donald Trump, quien expresó su respaldo a la candidatura del abogado colombiano y destacó su desempeño electoral.
En respuesta, De la Espriella agradeció el apoyo recibido y sostuvo que existe una coincidencia ideológica entre su proyecto político y las posiciones defendidas por el mandatario estadounidense.
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