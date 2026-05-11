¿“Guerra sucia” a favor de Abelardo de la Espriella? Así funciona la narrativa en redes contra Paloma y otras campañas

Un nuevo video en redes sociales, publicado por cuentas que apoyan a Abelardo de la Espriella, volvió a atacar de frente a la candidatura de Paloma Valencia. En este se vuelve a mostrar a Valencia como parte de “los de siempre”.
A todo esto, Valencia ha buscado voltear el tema a su favor para decir que es “la que siempre ha estado en el debate defendiendo a Colombia”.
Una particularidad de este material es que rara vez es difundido desde la cuenta oficial de De la Espriella, sino que suele regarse desde cuentas que lo apoyan por redes sociales.
Incluso, el candidato ha buscado desligarse de las acusaciones de “guerra sucia” que han llegado desde la campaña de Valencia. Vale recordar que, a mediados de abril, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reclamó a De la Espriella porque desde sus toldas se “maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan (...) lo que hace la campaña del doctor Abelardo esté atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”.
“Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo la politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”.