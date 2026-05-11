¿“Guerra sucia” a favor de Abelardo de la Espriella? Así funciona la narrativa en redes contra Paloma y otras campañas

Un nuevo video en redes sociales, publicado por cuentas que apoyan a Abelardo de la Espriella, volvió a atacar de frente a la candidatura de Paloma Valencia. En este se vuelve a mostrar a Valencia como parte de “los de siempre”. A todo esto, Valencia ha buscado voltear el tema a su favor para decir que es “la que siempre ha estado en el debate defendiendo a Colombia”. Una particularidad de este material es que rara vez es difundido desde la cuenta oficial de De la Espriella, sino que suele regarse desde cuentas que lo apoyan por redes sociales. Incluso, el candidato ha buscado desligarse de las acusaciones de “guerra sucia” que han llegado desde la campaña de Valencia. Vale recordar que, a mediados de abril, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reclamó a De la Espriella porque desde sus toldas se “maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan (...) lo que hace la campaña del doctor Abelardo esté atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”. “Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo la politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”.

El video nuevo

El video, generado con inteligencia artificial, muestra a la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez escribiendo en un grupo de WhatsApp denominado “los de siempre”. Y envía un mensaje que dice: “me gustó lo de inflar a Cepeda con Invamer, con eso metemos miedo y arrimamos a Paloma contra De la Espriella”.

Los sectores afines al abogado vienen insistiendo que, pese a que múltiples encuestas muestran a Paloma Valencia derrotando a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en segunda vuelta, esto se trata de un invento para golpear la candidatura de “El Tigre”. Ante este mensaje, responde la figura del presidente del Centro Democrático: “Brillante esa idea”, mientras que la representación de Paloma Valencia pregunta: “¿Será que se comieron el cuento los votantes?”. Posteriormente, se ve una reunión en un yate, en la que hay diferentes personajes de la política colombiana, incluidos todos los miembros de la Gran Consulta por Colombia, menos Vicky Dávila.

También está la periodista Juanita León, de La Silla Vacía, medio que ha recibido críticas por parte de algunos seguidores del abogado por supuestamente favorecer a Paloma Valencia. De hecho, desde ese medio han sacado investigaciones que cuestionan a la candidata. Ahora bien la reunión en el yate llega uno de los personajes que desde la campaña de De la Espriella han buscado asociar a Valencia: el expresidente Juan Manuel Santos. Según la línea narrativa que se maneja, lo señalan de mover los hilos de esa campaña de “los de siempre”. Acto seguido, se ve a la figura de Santos indignado porque la campaña de Paloma Valencia “se desinfla”, a lo que da la orden de moverse para una sala a definir una nueva estrategia en una presentación que se titula: “Como perdemos en primera, debemos tensar la cuerda para obligar al tigre a ‘negociar’ con nosotros en segunda”. La inteligencia artificial le ha permitido a esta campaña poner a Uribe y a Santos en el mismo escenario, lo cual no se ve en público desde hace años. Esto deja ver cómo la llegada de esta tecnología también está cambiando las formas de hacer política. Lea también: ¿Miente Abelardo de la Espriella? En video se ve que el llamado “tigre” no intimidó a Fajardo

¿Qué dicen los expertos?