En libertad Sandra Ortiz, exfuncionaria de Petro investigada por el caso UNGRD

Un juzgado de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, por vencimiento de términos. Es decir, que pasó demasiado tiempo sin que avanzara el proceso judicial en su contra por el caso de corrupción de la UNGRD.

Esta era la quinta vez que la exfuncionaria pedía quedar en libertad. Sandra Ortiz fue enviada a prisión en diciembre de 2024, luego de ser vinculada al escándalo de corrupción por el desvío de recursos públicos. Hasta ahora, es la única mujer procesada dentro de este caso.

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Sin embargo, la decisión de dejarla en libertad no significa que el proceso judicial en su contra termine. Sandra Ortiz deberá continuar respondiendo ante la justicia, aunque ya no permanecerá privada de la libertad.

De hecho, recientemente el Tribunal Superior de Bogotá rechazó, en segunda instancia, una solicitud presentada por su defensa para cerrar el caso de manera anticipada.

Los abogados de Ortiz sostenían que la acusación de la Fiscalía había tenido cambios y que los hechos no ocurrieron como fueron planteados por el ente investigador. No obstante, el Tribunal concluyó que ese tipo de discusiones sobre las pruebas deben resolverse durante el juicio y no en esta etapa del proceso.

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La exfuncionaria es investigada por los 3.000 millones de pesos que, según la Fiscalía, habrían sido entregados por los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla para hacerlos llegar al entonces presidente del Congreso, Iván Name.

De acuerdo con la investigación, ese dinero correspondería a pagos ilegales relacionados con contratos adjudicados desde la entidad.