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En libertad Sandra Ortiz, exfuncionaria de Petro investigada por el caso UNGRD

La exconsejera para las regiones llevaba más de un año privada de la libertad.

  • Sandra Ortiz, exconsejera del Gobierno Petro. Foto: Colprensa
    Sandra Ortiz, exconsejera del Gobierno Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 5 horas
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Un juzgado de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, por vencimiento de términos. Es decir, que pasó demasiado tiempo sin que avanzara el proceso judicial en su contra por el caso de corrupción de la UNGRD.

Esta era la quinta vez que la exfuncionaria pedía quedar en libertad. Sandra Ortiz fue enviada a prisión en diciembre de 2024, luego de ser vinculada al escándalo de corrupción por el desvío de recursos públicos. Hasta ahora, es la única mujer procesada dentro de este caso.

Puede leer: La mala hora de la Fiscalía en caso UNGRD: Bonilla libre, denuncias a fiscales y el fracaso del acuerdo con Olmedo

Sin embargo, la decisión de dejarla en libertad no significa que el proceso judicial en su contra termine. Sandra Ortiz deberá continuar respondiendo ante la justicia, aunque ya no permanecerá privada de la libertad.

De hecho, recientemente el Tribunal Superior de Bogotá rechazó, en segunda instancia, una solicitud presentada por su defensa para cerrar el caso de manera anticipada.

Los abogados de Ortiz sostenían que la acusación de la Fiscalía había tenido cambios y que los hechos no ocurrieron como fueron planteados por el ente investigador. No obstante, el Tribunal concluyó que ese tipo de discusiones sobre las pruebas deben resolverse durante el juicio y no en esta etapa del proceso.

Entérese: El saqueo de la UNGRD de Petro: siete en la cárcel, dos prófugos y siete en juicio

La exfuncionaria es investigada por los 3.000 millones de pesos que, según la Fiscalía, habrían sido entregados por los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla para hacerlos llegar al entonces presidente del Congreso, Iván Name.

De acuerdo con la investigación, ese dinero correspondería a pagos ilegales relacionados con contratos adjudicados desde la entidad.

”Una decisión desafortunada”: Corte Suprema

La decisión de dejar en libertad a Sandra Ortiz también provocó reacciones dentro de la rama judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, cuestionó que continúen existiendo interpretaciones diferentes sobre la forma en que se contabilizan los términos judiciales, situación que terminó favoreciendo la salida de la exfuncionaria.

Lenis calificó como “desafortunado” que este tipo de casos sigan generando controversias por el conteo de los plazos procesales y advirtió que el tema debería revisarse para evitar decisiones contradictorias. Según explicó, no puede seguir ocurriendo que existan distintas posiciones frente a la manera de calcular los tiempos dentro de un proceso penal; “esto va a tener que revisarse realmente”, dijo.

El magistrado también señaló que, ante cualquier duda en la interpretación de los términos, debería aplicarse siempre el plazo que venza en menor tiempo, con el fin de evitar dilaciones y nuevas discusiones jurídicas alrededor de las libertades por vencimiento de términos.

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