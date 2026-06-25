El laberinto que le espera a De la Espriella en el Congreso ante la oposición

Con la credencial de presidente en la mano y una victoria ratificada por apenas 251.854 votos sobre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella se prepara para habitar una Casa de Nariño, pero le espera un laberinto en el Congreso, donde deberá construir apoyos para aprobar su agenda. El mandatario electo, que obtuvo 12.960.166 sufragios frente a los 12.708.312 de su rival, no solo hereda un país polarizado, sino un Congreso que definirá el éxito de su “Patria Milagro”.
Antes siquiera de recibir su credencial, la bancada del Pacto Histórico, que suma 69 congresistas entre Senado y Cámara, oficializó su declaratoria de “oposición firme, democrática y movilizada”. En un documento firmado por sus 26 senadores y 43 representantes, advirtieron que ejercerán un contrapeso contra cualquier iniciativa que pretenda ”desmontar los avances” en reforma agraria, derechos laborales y paz.
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“Defenderemos en el Congreso y junto a la ciudadanía cada una de estas conquistas”, sentenció la colectividad, que incluso anunció la creación de un “Frente Amplio por la Vida” para trasladar el debate desde el Salón Elíptico hacia las calles.