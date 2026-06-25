El laberinto que le espera a De la Espriella en el Congreso ante la oposición

Con la credencial de presidente en la mano y una victoria ratificada por apenas 251.854 votos sobre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella se prepara para habitar una Casa de Nariño, pero le espera un laberinto en el Congreso, donde deberá construir apoyos para aprobar su agenda. El mandatario electo, que obtuvo 12.960.166 sufragios frente a los 12.708.312 de su rival, no solo hereda un país polarizado, sino un Congreso que definirá el éxito de su “Patria Milagro”. Antes siquiera de recibir su credencial, la bancada del Pacto Histórico, que suma 69 congresistas entre Senado y Cámara, oficializó su declaratoria de “oposición firme, democrática y movilizada”. En un documento firmado por sus 26 senadores y 43 representantes, advirtieron que ejercerán un contrapeso contra cualquier iniciativa que pretenda ”desmontar los avances” en reforma agraria, derechos laborales y paz. En contexto: CNE certifica a Abelardo como presidente electo mientras Cepeda acepta derrota y anuncia oposición “Defenderemos en el Congreso y junto a la ciudadanía cada una de estas conquistas”, sentenció la colectividad, que incluso anunció la creación de un “Frente Amplio por la Vida” para trasladar el debate desde el Salón Elíptico hacia las calles.

En el Senado, donde se disputan 103 curules, el panorama para el Gobierno próximo es ajustado. La oposición cuenta con un núcleo de 37 senadores integrado por el Pacto Histórico, la Alianza Verde —que respaldó a Iván Cepeda en las dos vueltas presidenciales, aunque aún no ha definido oficialmente si se declarará en oposición— y movimientos indígenas, mientras que 32 congresistas se han declarado independientes, convirtiéndose en el bloque decisivo para cualquier votación. Según este análisis, si la oposición logra atraer a ese grupo independiente, podría reunir hasta 69 votos, superando ampliamente los 52 necesarios para bloquear o hundir proyectos de ley. Entérese: Thomas Greg denuncia a excandidato del Pacto Histórico por difundir desinformación sobre el escrutinio presidencial La situación en la Cámara de Representantes tampoco ofrece garantías automáticas para el Ejecutivo. La oposición parte con 61 representantes cercanos al bloque del Pacto Histórico y existen 46 curules independientes que podrían inclinar la balanza en las discusiones legislativas. En contraste, el Gobierno comenzaría con 54 representantes afines, por lo que buena parte de su agenda dependerá de su capacidad para construir acuerdos más allá de su base política inicial.

¿Un “Congreso de bolsillo”?

Sin embargo, no todos ven un camino empedrado para el nuevo presidente. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó una alerta de vigilancia sobre el nuevo Ejecutivo que deberá ser “más rigurosa”, pues sus cálculos sugieren que el abogado barranquillero arranca con una ventaja importante. “Tal como señalé, Abelardo tendrá un Congreso de bolsillo. Son 283 congresistas, de los cuales (al menos) 168 serán de Gobierno. ¡El 60%!”, denunció la legisladora a través de sus redes sociales de X. De acuerdo con sus datos, esta mayoría oficialista estaría blindada por el Centro Democrático (47 curules), el Partido Liberal (39), el Partido Conservador (29), el Partido de la U (21), Cambio Radical (19), Salvación Nacional (4), el Mira (3) y el Nuevo Liberalismo (1). Lea más: De la Espriella reaccionó a discurso de Cepeda y dijo que escuchó los “señalamientos” que hizo el excandidato

Para Pedraza, este escenario le daría al mandatario “vía libre en varias de sus propuestas”, reduciendo el margen de maniobra de la oposición. En contraste, informes técnicos, como el de la consultora Orza citada por el medio Infobae, matizan la teoría del “bloque sólido” y describen más bien un Legislativo fragmentado. En el Senado, por ejemplo, aunque De la Espriella tiene un núcleo cercano de 32 senadores, se enfrenta a una oposición de 37 y, sobre todo, a un bloque de 32 independientes que se convertirán en el “fiel de la balanza”. “La viabilidad de la agenda legislativa dependerá de acuerdos amplios y oportunos”, advierte el informe, señalando que el éxito del programa de austeridad —que busca recortar el Estado en un 40%— chocará frontalmente con un Congreso que exigirá incentivos claros para votar.

Otras de las propuestas más polémicas están la reactivación de la exploración de hidrocarburos y la habilitación de proyectos de fracking, iniciativas que enfrentarían la oposición de la bancada del Pacto Histórico, que ha anunciado la defensa de las políticas ambientales. También figura el programa “País de Propietarios”, que plantea créditos hipotecarios con una tasa del 2 % y plazos de hasta 30 años. Diversos analistas han señalado que la propuesta requeriría subsidios estatales de gran magnitud para cubrir la diferencia frente a las tasas del mercado, lo que abriría un debate sobre su compatibilidad con la Regla Fiscal establecida en la Ley 2155 de 2021 y las metas de sostenibilidad de las finanzas públicas.