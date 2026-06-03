Abelardo de la Espriella denuncia plan de $60.000 millones de clanes del Caribe para comprar votos

Abelardo De la Espriella es el outsider de esta contienda. Llegó a la primera vuelta únicamente con el apoyo de Cambio Radical, y aún así logró el primer lugar en la contienda democrática. Para la segunda vuelta, su contrincante, Iván Cepeda, debería no solo superar los más de 11 millones de votos que obtuvo “El Tigre”, sino también los nuevos que podrían llegarle. En medio de esa disputa, De la Espriella denunció, sin pruebas, una supuesta red de compra de votos. La supuesta irregularidad tendría como escenario, principalmente, la región Caribe de Colombia, y el candidato señaló a Armando Benedetti, ministro del Interior, como el “comandante” de la operación.

“Están llamando a Benedetti porque Benedetti es un comprador de votos consuetudinario. A Benedetti no lo llaman por su inteligencia, ni por su agudeza ni porque sea un gran estratega político. Benedetti es un delincuente de la peor calaña”, dijo De la Espriella en entrevista con Semana. Puede leer: Saade le pide a Benedetti que renuncie: “él sabe para qué”, ¿aterrizará en campaña de Cepeda? Y es que, como recordatorio, Benedetti “amenazó” o amagó con salirse del ministerio para dedicarse de lleno a la campaña de Cepeda. En ese orden de ideas, el candidato outsider agregó: “Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”.

Por el momento, De la Espriella no presentó pruebas que respalden su denuncia, pero sí aseguró que pedirá apoyo y vigilancia de Estados Unidos para evitar que se de un fraude y una interferencia criminal en la segunda vuelta de elecciones Presidenciales. Lea también: “¿Ustedes quieren ver a Pinturita (Quintero) preso?”: así fue el show de Abelardo en Envigado

Entre las peticiones para EE. UU. está que se identifique, en cada departamento de la costa Caribe, a quienes estarían envueltos en la supuesta red de compra de votos que involucraría a otros grandes nombres de la política como, según De la Espriella: “Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que pasa en Soledad (Atlántico), ahí hay un comprador de votos muy bravo, el señor (Eduardo) Pulgar. Lo que está pasando en Sucre es terrible, tenemos identificados a los que están haciendo eso allá, como el señor Mario Fernández Alcocer. En el departamento de Córdoba, los señores Calle. En el Cesar, el señor Ape Cuello. En Bolívar también tenemos identificada a una gente”.

Según su denuncia, serían en total 20 políticos envueltos en el entramado criminal. Para De la Espriella, otra medida importante sería agregarlos a la Lista Clinton, cuyo nombre oficial es La lista OFAC, o lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Allí se añaden e imponen sanciones económicas a quienes estén relacionados con narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. Pueden ser personas naturales o empresas. Lea más: De la Espriella agradece respaldo de Trump y promete restablecimiento total de relaciones con Estados Unidos Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Si ustedes creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe, aprovechándose de la pobreza, del olvido y de la angustia de la gente, no están ni tibios y van a saber lo duro que muerde el tigre”, agregó De la Espriella en la entrevista con el medio citado. Por el momento, ningún señalado ha emitido comunicación oficial sobre las acusaciones. Le recomendamos leer: Abelardo le ganaría a Cepeda en segunda vuelta y con Paloma habría empate técnico, según encuesta de Atlas Intel

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