Abelardo de la Espriella denuncia plan de $60.000 millones de clanes del Caribe para comprar votos

Abelardo De la Espriella es el outsider de esta contienda. Llegó a la primera vuelta únicamente con el apoyo de Cambio Radical, y aún así logró el primer lugar en la contienda democrática. Para la segunda vuelta, su contrincante, Iván Cepeda, debería no solo superar los más de 11 millones de votos que obtuvo “El Tigre”, sino también los nuevos que podrían llegarle. En medio de esa disputa, De la Espriella denunció, sin pruebas, una supuesta red de compra de votos.
La supuesta irregularidad tendría como escenario, principalmente, la región Caribe de Colombia, y el candidato señaló a Armando Benedetti, ministro del Interior, como el “comandante” de la operación.