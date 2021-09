Pero también estarán los Premios Donostia 2021 Marion Cotillard y Johnny Depp ; ella, indiscutible, él con reservas por las denuncias de malos tratos de su exmujer, aunque, como no hay mal que por bien no venga, su polémica elección ha servido para abrir debates siempre necesarios, más en un festival como éste que siempre da la cara.

Y Antonio Banderas, Dolores Fonzi, Jessica Chastain, Charlotte Gainsbourg, María Valverde, Cécile de France, Emmanuelle Devos, Louis Garrel, Vincent Lindon, Noémie Merlant, Clarke Peters, Simon Rex, Stanley Tucci y hasta Raphael, que presentará una serie sobre su vida.

O directores como Terence Davies (”Benediction”), Laurent Cantet (”Arthur Rambo”), Claudia Llosa (”Distancia de Rescate”), Inés Barrionuevo (”Camila saldrá esta noche”), Claire Simon (”I Want to Talk about Duras”), Paco Plaza (”La abuela”), Iciar Bollain (”Maixabel”) o Daniel Monzón (”Las leyes de la frontera”), todos en la competición oficial, que inaugurará “One second”, de Zhang Yimou, que solo estará presente por videoconferencia.

También habrá presencias destacadas en las Perlas de este año -la sección que recoge lo mejor de otros festivales-, con la proyección de “Competencia oficial”, que reúne a Penélope Cruz, Banderas y Oscar Martínez.

Un año más, el Festival de San Sebastián (SSIFF en sus siglas en inglés) propone -en palabras de Rebordinos- “una experiencia cinematográfica lo más agradable posible en un espacio seguro”. Nada más y nada menos.