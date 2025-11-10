Yina Calderón, expulsada de La mansión de Luinny tras violenta agresión a ‘La Piry’: “Se me fue la mano”

La presencia de Yina en el concurso generó expectativa desde su llegada, sobre todo porque compartiría casa con figuras conocidas del mundo digital y la farándula. Sin embargo, la polémica no tuvo que ver con Karina García —con quien coincidió antes en La Casa de los Famosos Colombia— sino con una broma que escaló a violencia física. Entérese: Andrea Valdiri vs. Yina Calderón: así fueron los 20 segundos de la pelea que paralizó las redes y terminó en caos El incidente se originó en el salón de maquillaje, cuando al prender un secador salió de él una gran cantidad de harina. Yina, que aseguró que la harina casi le entró en los ojos, reaccionó con furia: “¡Casi me quedo ciega! ¿Quién de ustedes me echó harina en el secador...? ¿Dónde está la otra travesti?”, exclamó, según las imágenes difundidas del momento.

Horas más tarde, cuando la tensión parecía haberse calmado, Yina empujó a ‘La Piry’ hacia la piscina. Testigos del hecho registraron además cómo la colombiana tomó del pelo a su compañera mientras esta estaba en el agua; varios participantes debieron intervenir para separar la pelea. Conozca: Tragedia en Barranquilla: joven universitario murió tras recrear la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri El anfitrión del programa, Luinny, decidió sancionar a ambas participantes, pero con medidas distintas: informó que ‘La Piry’ recibiría una sanción por provocación y, con pesar, anunció la expulsión inmediata de Yina. “Con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandona La Mansión en este momento”, dijo el presentador.