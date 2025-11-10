x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Yina Calderón, expulsada de La mansión de Luinny tras violenta agresión a ‘La Piry’: “Se me fue la mano”

Menos de dos semanas después de su ingreso, la influenciadora huilense Yina Calderón fue expulsada del reality dominicano La mansión de Luinny tras empujar a su compañera ‘La Piry’ a la piscina y jalearle el cabello dentro del agua.

  • Yina Calderón fue expulsada del reality tras agredir a su compañera ‘La Piry’ durante una discusión. FOTO: redes sociales.
    Yina Calderón fue expulsada del reality tras agredir a su compañera ‘La Piry’ durante una discusión. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

La presencia de Yina en el concurso generó expectativa desde su llegada, sobre todo porque compartiría casa con figuras conocidas del mundo digital y la farándula. Sin embargo, la polémica no tuvo que ver con Karina García —con quien coincidió antes en La Casa de los Famosos Colombia— sino con una broma que escaló a violencia física.

Entérese: Andrea Valdiri vs. Yina Calderón: así fueron los 20 segundos de la pelea que paralizó las redes y terminó en caos

El incidente se originó en el salón de maquillaje, cuando al prender un secador salió de él una gran cantidad de harina. Yina, que aseguró que la harina casi le entró en los ojos, reaccionó con furia: “¡Casi me quedo ciega! ¿Quién de ustedes me echó harina en el secador...? ¿Dónde está la otra travesti?”, exclamó, según las imágenes difundidas del momento.

Horas más tarde, cuando la tensión parecía haberse calmado, Yina empujó a ‘La Piry’ hacia la piscina. Testigos del hecho registraron además cómo la colombiana tomó del pelo a su compañera mientras esta estaba en el agua; varios participantes debieron intervenir para separar la pelea.

Conozca: Tragedia en Barranquilla: joven universitario murió tras recrear la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

El anfitrión del programa, Luinny, decidió sancionar a ambas participantes, pero con medidas distintas: informó que ‘La Piry’ recibiría una sanción por provocación y, con pesar, anunció la expulsión inmediata de Yina. “Con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandona La Mansión en este momento”, dijo el presentador.

Calderón aceptó la medida y justificó su reacción: “Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero mi papá nunca me ha puesto la mano, mi mamá tampoco en toda su vida y yo no me dejo de nadie”. También reconoció que perdió el control: “Sí, pues se me fue un poquito la mano porque la ‘pajarraca’ empezó a buscar”. Curiosamente, la agredida pidió públicamente que no la sacaran: “No la saquen... ella no me hizo nada; esta noche la voy a pasar tranquila y en paz”, dijo ‘La Piry’ ante la decisión del programa.

Siga leyendo: Esta es la millonaria multa que podría pagar Yina Calderón por retirarse de pelea contra Andrea Valdiri

El episodio generó preocupación entre televidentes y usuarios de redes, que debatieron si la expulsión fue la sanción adecuada y sobre los límites del entretenimiento cuando hay agresión física de por medio. La mansión de Luinny —emisión diaria en YouTube— aplicó su norma interna sobre violencia, lo que derivó en la salida de Yina en plena edición del reality.

Temas recomendados

Peleas callejeras
La Casa de los famosos
Famosos
Creadores de contenido
Expulsiones
Reality
República Dominicana
Colombia
Yina Calderón
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida