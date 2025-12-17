x

¿Prefiere a Netflix? Warner Bros Discovery rechazó la contraoferta de Paramount

Aquí no valió que hubiera más dinero de por medio. Este miércoles Warner Bros rechazó la oferta que Paramount hizo la semana pasada valorando la compañía en 108.000 millones de dólares (la de Netflix fue de 83.000 millones).

  ¿Prefiere a Netflix? Warner Bros Discovery rechazó la contraoferta de Paramount
Agencia AFP
17 de diciembre de 2025
bookmark

Warner Bros Discovery rechazó el miércoles una contraoferta de compra presentada por su competidor Paramount la semana pasada, que buscaba frustrar los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir a la gran compañía de cine y televisión.

En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount “no responde a los intereses de WBD”.

Le puede interesar: Si Netflix compra Warner, ¿qué pasará con la calidad de las series?

Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.

“Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas”, señaló el texto de WBD.

Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83.000 millones de dólares.

Tres días después, Paramount —cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, un aliado del presidente Donald Trump— lanzó una contraoferta pública de adquisición en efectivo que valoraba a WBD en 108.400 millones de dólares.

Trump dijo la semana pasada que quería asegurarse de que CNN tuviera nuevos propietarios como parte de la venta de WBD. El mandatario ha estado enfrentado con el canal de noticias Cable News Network (CNN) desde hace años.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué Warner rechazó la oferta de Paramount si era económicamente más alta?
La junta directiva de Warner Bros Discovery (WBD) determinó que la fusión con Netflix ofrece un “valor superior y más seguro” a largo plazo para sus accionistas, desconfiando de la estabilidad o estrategia detrás de la propuesta de Paramount.
¿Qué relación tiene Donald Trump con la oferta de Paramount?
David Ellison, director ejecutivo de Paramount, es hijo de un aliado de Trump. Además, el expresidente manifestó su deseo de que CNN (propiedad de Warner) cambiara de dueños, lo que politizó la oferta hostil de Paramount.
¿Qué pasará con CNN tras la fusión con Netflix?
Al rechazar la oferta de Paramount, Warner evita —por ahora— la intervención directa que buscaba el entorno de Trump sobre el canal de noticias. CNN pasará a formar parte del ecosistema de Netflix bajo los términos acordados en la fusión original.

Cine
Warner Brothers
Entretenimiento
Internacional
Televisión
Netflix
Acuerdos
Paramount+
ventas
contrato
Negociación
