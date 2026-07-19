Viña Machado revela por qué decidió publicar su primer libro y cuenta cómo fue hacer parte de Cien años de soledad

Como una sonrisita de soslayo, esa que curva los labios por la satisfacción del logro alcanzado, es que Viña Machado asemeja la sensación de haber llegado a Cien años de soledad. La imagen de lo que ha significado esta serie en su carrera actoral queda completa al decir que, al mismo tiempo que aparece la risa, en la mente está la pregunta inevitable: “¿Y ahora cómo me paro yo aquí frente a este personaje?”.
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En la primera temporada de la adaptación que hizo Netflix de la novela de Gabriel García Márquez –que el 5 de agosto estrenará su segunda parte–, Virginia María Machado es Pilar Ternera, esa mujer de belleza marchita que lee en cartas el pasado y el futuro de los habitantes de Macondo, y que termina convirtiéndose en la amante de los hermanos Buendía.
Mucho antes de llegar a ese, uno de los papeles más importantes de su trayectoria, el primer oficio que conoció la samaria de 46 años fue el de modelo, al que le dedicó 13 años de su vida. A los 26 se bajó de la pasarela para convertirse en actriz: ha sido Anabella Morón, en Comando Élite; Carmen Rondón, en El Comandante; Eugenia de Upton, en La esclava blanca; Mónica Rojas, en Las de siempre. Y entre todo esto, lo que ha permanecido es la escritura y los libros.
Viña recuerda que, desde que era una niña, pasaba los días con un lápiz y un cuadernito de arriba para abajo. Los años pasaron y libretas, computador y celular se llenaron de notas que decidió reunir a finales de 2024 con el propósito de comprender qué había ahí, “si eso tenía sentido, si era valioso, si era profundo, si era poético”, explica.