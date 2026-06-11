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Video | Shakira se quedó bailando tras su show en el Mundial 2026 y se hizo viral

Un video viral muestra a la cantante disfrutando de un merengue en el estadio mientras miembros de la organización intentaban convencerla de abandonar la cancha.

  • Tras estrenar en vivo el himno oficial del Mundial 2026, Shakira protagonizó un momento viral al quedarse bailando merengue en plena cancha. FOTO: AFP, redes sociales.
    Tras estrenar en vivo el himno oficial del Mundial 2026, Shakira protagonizó un momento viral al quedarse bailando merengue en plena cancha. FOTO: AFP, redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Shakira no solo brilló con el estreno en vivo de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. Tras finalizar su presentación en la ceremonia inaugural, la cantante volvió a convertirse en tendencia por un inesperado momento que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La barranquillera fue una de las artistas más aplaudidas de la apertura del torneo, celebrada en el estadio Ciudad de México (antes Azteca), donde compartió escenario con figuras como Burna Boy, J Balvin y Ryan Castro. Sin embargo, una vez terminó el espectáculo, parecía que la cantante no tenía ninguna prisa por abandonar el terreno de juego.

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa cómo, mientras avanzaba el desmonte del escenario, comenzó a sonar La Dueña del Swing, el popular merengue de la agrupación dominicana Los Hermanos Rosario.

El video muestra a la artista bailando animadamente en la cancha mientras todos a su al rededor se retiran. Incluso se le ve acercarse a un hombre, al parecer integrante del equipo logístico del evento, para seguir moviéndose al ritmo de la canción.

Mientras tanto, otra persona del equipo intentaba convencerla de retirarse del lugar. Los gestos y movimientos sugieren que el personal de la organización necesitaba despejar rápidamente el campo para continuar con el cronograma establecido para la ceremonia, pero la cantante parecía decidida a aprovechar unos segundos más de fiesta.

Conozca: ¿Se la perdió? Así fue la presentación de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026

Como era de esperarse, el momento desató una ola de comentarios en redes sociales. La mayoría de los usuarios celebró la espontaneidad de la barranquillera y aseguró que su reacción fue la misma que habría tenido cualquier latino al escuchar el popular merengue.

“Ya la gente no puede echarse el bailecito tranquila”, escribió una internauta. Otros comentarios destacaron que “con esa música lo que dan es ganas de bailar” y que “colombiano que se respete no se puede aguantar bailar con esa música”. También hubo quienes calificaron a la artista como “única y espontánea” y resaltaron la energía que transmitió incluso después de terminar su presentación oficial.

El episodio ocurrió pocos minutos después de que Shakira interpretara por primera vez en vivo Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Su actuación fue uno de los momentos más comentados de la inauguración y reafirmó su estrecha relación con la máxima cita del fútbol, después de haber participado en varias Copas del Mundo con canciones que se convirtieron en fenómenos globales.

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