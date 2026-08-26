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Venta de tiquetes hacia Colombia sigue creciendo; estos son los destinos preferidos por los turistas

Colombia presenta buenas señales para el turismo y la conectividad aérea con el auge de venta de tiquetes y la creación de 20 rutas con 10 aerolíneas.

  • Más de 320.000 pasajeros compraron tiquetes hacia Colombia durante el segundo trimestre de 2026. Foto: Carlos Alberto Velásquez
    Más de 320.000 pasajeros compraron tiquetes hacia Colombia durante el segundo trimestre de 2026. Foto: Carlos Alberto Velásquez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Colombia sigue posicionándose como un destino turístico en la región, pues en lo que va del 2026 ha presentado una expansión aérea y un crecimiento en la venta de tiquetes internacionales hacía el país atrayendo a visitantes de diferentes partes del mundo.

Así lo detalla un informe de ProColombia, quien consolidó los datos con la ayuda de la herramienta IATA GAP, que es la base de venta de tiquetes aéreos más grande del mundo. La revisión de estas cifras determinó que 325.788 pasajeros adquirieron sus tiquetes hacia Colombia entre abril y junio de 2026, siendo esto un comportamiento en alza respecto al mismo período en 2025.

En ese crecimiento, el destino que lidera la venta de tiquetes es Barranquilla que ha tenido un incremento del 12.7% en reservas pasando de 8.629 pasajeros en el segundo trimestre de 2025 a 9.729 en el mismo período en 2026.

Lea también: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025

Respecto a los compradores de esos tiquetes, Estados Unidos se mantiene como el primer mercado emisor con una participación del 41.1% sobre el total de ventas del país. Además, registró un crecimiento del 4,2 %, alcanzando 133.777 pasajeros en comparación a los 128.381 del 2025. Bogotá y Medellín concentran la mayor parte de estos viajeros.

El segundo mercado para Colombia es España que aportó 28.108 pasajeros, que en comparación a los 26.739 del 2025 es un crecimiento del 5,1 %. Bogotá, Cali y Pereira son los destinos predilectos para estos viajeros. Brasil completa el podio sumando 21.587 pasajeros, un 6,7 % más que el año anterior.

Junto al incremento en la venta de tiquetes, otro factor positivo para el turismo es la incorporación de 20 rutas internacionales que se darán entre el 4 de junio y el 18 de diciembre de 2026 y conectarán a Colombia con mercados de origen en América, Europa y Medio Oriente.

Una de las ciudades más beneficiadas por las nuevas rutas será Medellín que tendrá 6 nuevas conexiones con Ciudad de México, Guadalajara, Montego Bay (Jamaica), Ciudad de Guatemala, Caracas y Buenos Aires.

En total son 10 aerolíneas que abrirán conexiones internacionales hacia Cartagena (4 rutas), Barranquilla (4 rutas), Bogotá, (3 rutas), Cali (2 rutas) y Bucaramanga (1 ruta).

Con estas incorporaciones, Colombia amplía su oferta de conectividad directa hacia mercados clave para el turismo y los negocios, en un año en el que la demanda internacional continúa mostrando señales de recuperación.

Siga leyendo | “Colombia es hoy el país de América Latina mejor conectado a Europa”: Air Europa

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos pasajeros compraron tiquetes internacionales hacia Colombia entre abril y junio de 2026?
Entre abril y junio de 2026, 325.788 pasajeros compraron tiquetes internacionales hacia Colombia, según datos de ProColombia recopilados mediante la herramienta IATA GAP.
¿Qué ciudad de Colombia registró el mayor crecimiento en reservas internacionales en 2026?
Barranquilla lideró el crecimiento en reservas internacionales, con un aumento del 12,7 %, al pasar de 8.629 pasajeros en el segundo trimestre de 2025 a 9.729 en el mismo periodo de 2026.
¿Cuáles son los principales países que compran tiquetes hacia Colombia en 2026?
Estados Unidos, España y Brasil son los principales mercados emisores. Estados Unidos representa el 41,1 % de las ventas, seguido por España con 28.108 pasajeros y Brasil con 21.587.

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